Живая история: старина и повседневность Великого Новгорода

Через Кремль мы ходим часто, потому что так удобнее – примерно так жители Великого Новгорода описывают свои ежедневные рутинные маршруты. Так и получается – Новгородский кремль, он же Детинец, расположенный в центре города, открыт весь день. Туристы – лишь часть тех, кто сюда заходит ежедневно.

Сами новгородцы приходят на работу и учебу – в древней крепости расположены не только музеи, но, например, и областная филармония имени Аренского, новгородский колледж искусств имени Рахманинова. Или просто торопятся по дороге, которая перерезает древнюю крепость напрямую -просто так удобнее сократить путь. Недаром полностью пешеходным Детинец стал только после Великой Отечественной войны, а до этого дорога была одной из главных транспортных магистралей города.

© Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Купола Никольского собора в Великом Новгороде Купола Никольского собора в Великом Новгороде © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 1 из 2 © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Ярославово дворище Ярославово дворище © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 2 из 2 Купола Никольского собора в Великом Новгороде © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 1 из 2 Ярославово дворище © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 2 из 2

Оживший учебник

Учитывая даже страшные разрушения военных лет, в Великом Новгороде и сегодня осталось более 30 объектов наследия ЮНЕСКО. Здесь древняя потрясающей красоты белокаменная архитектура соседствует с жилой застройкой второй полвины ХХ века и частными домами. По пути из школы можно, например, зайти и полюбоваться фресками Феофана Грека или просто постоять и поболтать с друзьям в том месте, где когда-то собиралось Новгородское Вече. Получается, оживший учебник истории, по которому ты буквально ходишь пешком.

Здесь сразу хочется купить в музее майку, на которой напечатаны фрагменты фресок Феофана Грека или же самые настоящие древние граффити – рисунок мальчика XIII века Онафима, который, можно сказать, прославился своими берестяными рисунками и сохранившимися 12 берестяными грамотами.

© Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Стены Новгородского кремля © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Стены Новгородского кремля

Все древние объекты города входят в состав Новгородского музея-заповедника. Его директор Сергей Брюн, возглавив музей в 2023 году, переехал в Новгород из Москвы. О городе он рассказывает так, будто не просто живет и работает здесь последние два года, а был лично свидетелем эпохи расцвета Великого Новгорода во времена русского средневековья. Так оживает прошлое Новгорода древнего и вырисовывается Новгород сегодняшний и даже завтрашний. И это – удивительное сочетание старины, которая живет и пульсирует.

Сергей Брюн делится планами по реставрациям объектов, созданию новых выставок, показывает то, что сделано за последнее время. Все это – большие проекты. Но в тоже время он рассказывает о каких-то, казалось бы, вещах незначительных, повседневных, которые, впрочем, тоже меняют многое.

« "В город хотелось добавить свет, ведь на севере, где большую часть года поздно светает и рано темнеет, это необходимо. Благодаря подсветке архитектурные шедевры становятся доминантами ландшафта. У нас есть храм Федора Стратилата на Ручье XIV века с великолепными фресками византийских мастеров. Рядом с ним школа. И я представляю себя на месте детей, которые ходят мимо него ежедневно. И наверное, когда он стоит в темноте, то и не выделяется особо. А вот когда ты идешь мимо объекта, который физически тебе дарит тепло и свет – это совершенно иное. Это дает ощущение трепета, которое у ребенка переносится и на храм".

© Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Стены Новгородского кремля Стены Новгородского кремля © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 1 из 2 © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Стены Новгородского кремля Стены Новгородского кремля © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 2 из 2 Стены Новгородского кремля © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 1 из 2 Стены Новгородского кремля © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 2 из 2

"Дворец с чудесами"

Любая прогулка по Великому Новгороду начинается с территории кремля. Детинец известен как одна из крупнейших средневековых крепостей на русском северо-западе, как место, где стоит потрясающий и огромный Софийский собор XI века, то есть домонгольского периода. Считается, что именно здесь во времена Ивана III, прозванного "собирателем земель русских", впервые в светском контексте прозвучало слово Россия. Произошло это в залах Владычной или Грановитой палаты Кремля – здании, построенном, что удивительно, в готическом стиле.

Сегодня это – единственное сохранившееся гражданское сооружение средневекового города. И дошло оно до нас уже перестроенном виде. Но несмотря на это, можно подробно рассмотреть старинные кирпичные кладки арочных окон, возведенные немецкими мастерами. Они прибыли в Новгород по приглашению архиепископа Евфимия Второго – летопись XV века сообщает о строительстве палаты "о тридцати дверях".

© Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Торговой стороне в Новгороде © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Торговой стороне в Новгороде

Палата в те времена считалась "дворцом с чудесами". Она не просто удивляла своей архитектурой, но и была оснащена разными удобствами, в том числе, говоря современным языком, туалетной комнатой. Личный кабинет владыки отапливался через специальную систему, в коридоре была обустроена небольшая слуховая камера – именно сюда архиерей мог отправить мальчика-прислужника, чтобы тот послушал, о чем судачат гости в зале для приемов. А в теплое время года владыка мог выйти на балкон – полюбоваться окрестностями.

Напротив Грановитой палаты возвышается знаменитый Софийский собор. И здесь же у крепостной стены – его отдельно стоящая действующая звонница. Она звучит дважды в день благодаря сотруднику Новгородского музея-заповедника и звонарю Вячеславу Волхонскому. На самой звоннице установлены колокола, отлитые в 1990-2000 года. Старинные же выставлены внутри звонницы, а самые большие укреплены на специальных конструкциях на земле. Именно их спасали новгородцы во время эвакуации в начале Великой Отечественной войны. Один прикопали, а другой затонул вместе с баржей в реке, но в 1944 году был поднят.

Из Средневековья - в XXI век

Перейти от кремля на противоположную сторону нужно через Великий мост – некогда деревянный, потом многократно перестраивавшийся и в итоге взорванный в 1944 году при отступлении германских войск. Его современный пешеходный вариант кажется ничем не примечательным, за исключением открывающихся отсюда видов. Зато о его истории можно узнать в Музее Великого моста, который занимает небольшой дом караульной команды путей сообщения. В нескольких комнатах можно увидеть древние артефакты, поднятые со дна реки, и современные видео-реконструкции, благодаря которым представляешь себе, как жил древний город.

© Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Великий Новгород. Никольский собор. Ярославово дворище Великий Новгород. Никольский собор. Ярославово дворище © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 1 из 2 © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Ярославово дворище Ярославово дворище © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 2 из 2 Великий Новгород. Никольский собор. Ярославово дворище © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 1 из 2 Ярославово дворище © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 2 из 2

Исторически Новгород делится на две части по берегам реки Волхов: Софийскую, где находится Кремль и Софийский собор, и Торговую. Говорят, что это негласное противопоставление сохраняется и сегодня – и в застройке города, и в том, как ощущают себя сами местные жители. Со смотровой площадки Софийской звонницы открывается красивый вид на Торговую сторону и Ярославово дворище, где есть своя колокольня – Никольского собора. Она молчала весь ХХ век, и только в 2025 году колокола зазвучали вновь. И это для жизни города особое событие: возобновился перекрестный звон Софийской и Никольской звонниц.

Ярославово дворище – еще одна важная веха в российской истории и точка в жизни города. По преданию Ярослав Мудрый выстроил здесь в начале XI века пышный дворец, следы которого, правда, так и не были найдены. Но доподлинно известно, что через несколько веков это место стало Торгом – в Средневековье Новгород был важным торговым перекрестком, где проходил путь "из варяг в греки". Сегодня здесь идет реставрация нескольких храмов, в каждом создается уникальная экспозиция.

© Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Великий Новгород Великий Новгород © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 1 из 2 © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Ярославово дворище Ярославово дворище © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 2 из 2 Великий Новгород © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 1 из 2 Ярославово дворище © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником 2 из 2

« "В каждой выставке мы идем от памятника, отталкиваемся от истории места. К 2028 году, когда здесь, надеюсь, закончится реставрация, Ярославово дворище должно стать музейным кластером, где все выставки взаимодополняют друг друга. Здесь должна собраться такая "храмово-музейная симфония", это – наша цель", – делится Сергей Брюн.

Несколько выставок уже открыты для посетителей. В храме Успения на торгу в течение всего дня идет мультимедийный проект, посвященный христианским росписям. Проекции под куполом храма сопровождаются озвученным текстом. Всего 20 минут, и вы знакомитесь с основами религиозной живописи, а значит, и основами всемирного культурного наследия. В подклете этой же церкви расположилась коллекция каменных крестов XIV-XVII веков. С ней перекликается выставка в соседней церкви Святого Прокопия – скульптуры на библейские темы современного автора Сергея Антонова.

Знаменитые фрески

Здесь же на Торговой стороне находится и храм Спаса Преображения XIV века на Ильине улице – место, куда приходят ради того, чтобы увидеть сохранившиеся фрески Феофана Грека. Его недаром называют "великим византийским эмигрантом" – прославился он еще при жизни, известно, что, например, писал он сразу на стенах, без каких-либо набросков и образцов.

© Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Торговой стороне в Новгороде © Фото предоставлено Новгородским музеем-заповедником Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Торговой стороне в Новгороде

Сегодня часть росписей закрыта более поздними наслоениями, а лучше всего сохранились фрески в куполе, алтаре и одном из пределов. Поражает все: и масштаб, и экспрессия, и сдержанная цветовая палитра. Последнее, впрочем, могло стать результатом трех пожаров.