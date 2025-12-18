Более 180 тысяч человек посетили VII Московскую неделю интерьера и дизайна

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В столице завершилась прошедшая в павильонах 55 и 57 на ВДНХ VII Московская неделя интерьера и дизайна и собрала свыше 180 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба организаторов.

Участниками стали более 1,2 тысячи компаний из 15 стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Китай. Для двух стран — Беларуси и Венгрии — этот сезон стал первым, когда они представили собственные национальные стенды.

Тема этого сезона — "Москва – столица мирового дизайна". Стенд проекта "Сделано в Москве", занимая площадь 150 квадратных метров, был самым крупным на выставке и визуально представлял "стол" — символ единства, преемственности и культурной связи, пронизывающей всю историю московской индустрии интерьера и дизайна. На нем представили продукцию 67 столичных компаний: гости могли приобрести на маркете мебель, текстильные изделия, необычную керамику и другие предметы интерьера.

Среди всех экспонентов 85% составили субъекты МСП, из них 86% — микропредприятия.

Национальный стенд Беларуси "Дом, в котором хочется жить" объединил пять брендов. В едином интерьерном пространстве были представлены диваны, кровати, кресла, стулья, текстиль, мягкое освещение и предметы декора изо льна и дерева, создавая целостный образ современного белорусского дома.

Венгерский стенд Budapest Boutique представил работы трех дизайнеров из Будапешта. Экспозиция включала консольный шкаф из вспененного алюминия, серию декоративных тарелок и тканый ковер.

В рамках Московской недели интерьера и дизайна впервые была организована отдельная зона, посвященная развитию профессионалов индустрии через профильные вузы. Более 60 молодых дизайнеров из московских школ — РГУ имени Косыгина, Британской школы дизайна, ВШЭ и других показали свои проекты

Деловая и зрительская программа на ВДНХ стала самым масштабным событием выставки, объединив в общей сложности более 200 мероприятий. Ядром программы стали 60 профессиональных сессий, в которых выступили 261 спикер (235 российских и 26 иностранных).

Отдельным итогом VII Московской международной недели дизайна стали специальные байерские сессии, которые прошли 14 декабря. Их целью было установление деловых связей между российскими производителями и иностранными представителями международных компаний, заинтересованных в закупках российских товаров для импорта на свои рынки.

С саудовской стороной достигнуты две ключевые договоренности: Mesahat Interior & Architectural Design планирует заключить контракт на поставку светильников и стеновых панелей для своего объекта с полным циклом услуг, а Depa Interiors — долгосрочное рамочное соглашение на поставки напольных покрытий и мебели для нескольких объектов. Совокупный потенциал этих сделок оценивается более чем в 160 миллионов рублей.

Для египетского рынка также формируются два проекта: создание концептуальных зон в новом шоуруме под кураторством DABS Egypt и комплексное оснащение номеров премиум-отелей в партнерстве с дизайн-бюро Feizo design. Объем планируемых инвестиций в эти проекты превышает 150 миллионов рублей.

Достигнутые договоренности подтверждают экспортный потенциал российских дизайнерских решений и переход делового диалога в практическую плоскость.

Московскую неделю интерьера и дизайна также посетил предметный дизайнер Китая, основатель бренда коллекционной мебели Opal Чжу Сяоцзе. В сентябре 2025 года по его приглашению проект впервые был представлен на азиатской мебельной выставке 56th China International Furniture Fair (CIFF) в Шанхае.