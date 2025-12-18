https://ria.ru/20251218/nauka-2062979221.html
РНФ назвал возраст ученых, на которых надо сфокусироваться в следующем году
РНФ назвал возраст ученых, на которых надо сфокусироваться в следующем году
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российский научный фонд (РНФ) в следующем году сделает особый акцент на поддержке молодых ученых в возрасте до 29 лет. Об этом заявил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной ТОП-10 научным открытиям года.
"Фокус в следующем году надо сделать именно на ученых в возрасте до 29 лет, поскольку мы ощущаем, что количество исследователей в этом возрасте не то чтобы снижается, но уровень защищенности в этом возрасте, прямо скажем, не увеличивается", — сказал Владимир Беспалов.
Глава фонда пояснил, что эта инициатива направлена на то, чтобы повысить профессиональную устойчивость молодых кадров в науке. По словам Беспалова, фонд будет активно побуждать научные институты и университеты уделять больше внимания проектам с участием молодых исследователей.
"Мы это отмечаем и этим обеспокоены; будем всячески содействовать тому, чтобы те научные организации, от которых работают молодые ученые, всячески содействовали именно проектам, связанным с более молодыми исследователями", — добавил он.
В ходе пресс-конференции Беспалов также подвел основные итоги года, отметив растущее число партнерств с высокотехнологичным бизнесом. По данным РНФ, уже заключено более 60 соглашений с ведущими компаниями, включая "Росатом" и "Лабораторию Касперского".
Российский научный фонд создан по инициативе президента России для финансовой и организационной поддержки научных исследований. В рамках пресс-конференции были представлены ключевые результаты 2025 года, поддержанные фондом, в том числе разработки в области медицинской диагностики и аквакультуры.