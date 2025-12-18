РНФ назвал возраст ученых, на которых надо сфокусироваться в следующем году

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российский научный фонд (РНФ) в следующем году сделает особый акцент на поддержке молодых ученых в возрасте до 29 лет. Об этом заявил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной ТОП-10 научным открытиям года.

"Фокус в следующем году надо сделать именно на ученых в возрасте до 29 лет, поскольку мы ощущаем, что количество исследователей в этом возрасте не то чтобы снижается, но уровень защищенности в этом возрасте, прямо скажем, не увеличивается", — сказал Владимир Беспалов.

Глава фонда пояснил, что эта инициатива направлена на то, чтобы повысить профессиональную устойчивость молодых кадров в науке. По словам Беспалова, фонд будет активно побуждать научные институты и университеты уделять больше внимания проектам с участием молодых исследователей.

"Мы это отмечаем и этим обеспокоены; будем всячески содействовать тому, чтобы те научные организации, от которых работают молодые ученые, всячески содействовали именно проектам, связанным с более молодыми исследователями", — добавил он.

В ходе пресс-конференции Беспалов также подвел основные итоги года, отметив растущее число партнерств с высокотехнологичным бизнесом. По данным РНФ, уже заключено более 60 соглашений с ведущими компаниями, включая "Росатом" и "Лабораторию Касперского".