Рейтинг@Mail.ru
РНФ назвал возраст ученых, на которых надо сфокусироваться в следующем году - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:56 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/nauka-2062979221.html
РНФ назвал возраст ученых, на которых надо сфокусироваться в следующем году
РНФ назвал возраст ученых, на которых надо сфокусироваться в следующем году - РИА Новости, 18.12.2025
РНФ назвал возраст ученых, на которых надо сфокусироваться в следующем году
Российский научный фонд (РНФ) в следующем году сделает особый акцент на поддержке молодых ученых в возрасте до 29 лет. Об этом заявил генеральный директор РНФ... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:56:00+03:00
2025-12-18T16:56:00+03:00
наука
наука
университетская наука
общество
россия
рнф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062980383_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_7d06da3fec3133769a6153ab039cd9e0.jpg
https://ria.ru/20251218/nauka-2062967028.html
https://ri.ria.ru/20251218/nauka-2062940828.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062980383_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_ec77757567e755fba85cf66a3a85c87f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, общество, россия, рнф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", лаборатория касперского
Наука, Наука, Университетская наука, Общество, Россия, РНФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Лаборатория Касперского

РНФ назвал возраст ученых, на которых надо сфокусироваться в следующем году

© Getty Images / ultramanskМолодая женщина-ученый в лаборатории
Молодая женщина-ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / ultramansk
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российский научный фонд (РНФ) в следующем году сделает особый акцент на поддержке молодых ученых в возрасте до 29 лет. Об этом заявил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной ТОП-10 научным открытиям года.
"Фокус в следующем году надо сделать именно на ученых в возрасте до 29 лет, поскольку мы ощущаем, что количество исследователей в этом возрасте не то чтобы снижается, но уровень защищенности в этом возрасте, прямо скажем, не увеличивается", — сказал Владимир Беспалов.
Пресс-конференция по теме: ТОП-10 научных открытий года - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Научный Оскар": РНФ представил ТОП-10 открытий года
Вчера, 16:44
Глава фонда пояснил, что эта инициатива направлена на то, чтобы повысить профессиональную устойчивость молодых кадров в науке. По словам Беспалова, фонд будет активно побуждать научные институты и университеты уделять больше внимания проектам с участием молодых исследователей.
"Мы это отмечаем и этим обеспокоены; будем всячески содействовать тому, чтобы те научные организации, от которых работают молодые ученые, всячески содействовали именно проектам, связанным с более молодыми исследователями", — добавил он.
В ходе пресс-конференции Беспалов также подвел основные итоги года, отметив растущее число партнерств с высокотехнологичным бизнесом. По данным РНФ, уже заключено более 60 соглашений с ведущими компаниями, включая "Росатом" и "Лабораторию Касперского".
ТОП-10 научных открытий года - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ТОП-10 научных открытий года
Вчера, 15:25
Российский научный фонд создан по инициативе президента России для финансовой и организационной поддержки научных исследований. В рамках пресс-конференции были представлены ключевые результаты 2025 года, поддержанные фондом, в том числе разработки в области медицинской диагностики и аквакультуры.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаОбществоРоссияРНФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Лаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала