"ПриватБанк" отказался выдать деньги потерявшему руки нацисту из "Азова"*
"ПриватБанк" отказался выдать деньги потерявшему руки нацисту из "Азова"* - РИА Новости, 18.12.2025
"ПриватБанк" отказался выдать деньги потерявшему руки нацисту из "Азова"*
Боевик нацбата "Азов"* не может получить денежную компенсацию из-за отсутствия рук, ждет установления протезов, сообщили РИА Новости в российских силовых...
