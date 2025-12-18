Рейтинг@Mail.ru
"ПриватБанк" отказался выдать деньги потерявшему руки нацисту из "Азова"*
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 18.12.2025
"ПриватБанк" отказался выдать деньги потерявшему руки нацисту из "Азова"*
"ПриватБанк" отказался выдать деньги потерявшему руки нацисту из "Азова"* - РИА Новости, 18.12.2025
"ПриватБанк" отказался выдать деньги потерявшему руки нацисту из "Азова"*
Боевик нацбата "Азов"* не может получить денежную компенсацию из-за отсутствия рук, ждет установления протезов, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.12.2025
"ПриватБанк" отказался выдать деньги потерявшему руки нацисту из "Азова"*

РИА Новости: потерявший руки боевик "Азова" не может получить выплату за ранение

© РИА Новости / Василий Батанов Отделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Василий Батанов
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Боевик нацбата "Азов"* не может получить денежную компенсацию из-за отсутствия рук, ждет установления протезов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Идейный нацист на войну пошел в 18 лет. В боях в Харьковской области потерял все конечности и банковскую карточку. По прибытии в офис "ПриватБанка" для восстановления карты менеджер заявил ему, что необходимо взять в руки карту и сфотографироваться с ней, иначе выплат не будет. При этом держать карточку другому человеку нельзя", - сказал собеседник агентства.
В качестве альтернативы банк предложил оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора, добавил он.
"Но как человек без рук будет подписывать доверенность, тоже непонятно. Теперь военный ждет установки протезов, чтобы получить положенные выплаты", - отметил представитель силовых структур.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином
21 мая, 13:29
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
