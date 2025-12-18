Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме смеются над желанием Киева вступить в НАТО, признал Зеленский - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/nato-2063045992.html
В Белом доме смеются над желанием Киева вступить в НАТО, признал Зеленский
В Белом доме смеются над желанием Киева вступить в НАТО, признал Зеленский - РИА Новости, 18.12.2025
В Белом доме смеются над желанием Киева вступить в НАТО, признал Зеленский
США последовательны в нежелании видеть Украину членом НАТО, у некоторых в Белом доме просьбы об этом вызывают смех, признал Владимир Зеленский. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:52:00+03:00
2025-12-18T19:52:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062976686_0:287:2860:1896_1920x0_80_0_0_24932281d0da8d6c4498f78c8d6ad962.jpg
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062986554.html
https://ria.ru/20251218/zelenskij-2063033703.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062976686_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_02d8a6e66e5959af11af885bb9eb7d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, politico, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Politico, НАТО
В Белом доме смеются над желанием Киева вступить в НАТО, признал Зеленский

Зеленский: просьбы о вступлении Украины в НАТО вызывают смех в Белом доме

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США последовательны в нежелании видеть Украину членом НАТО, у некоторых в Белом доме просьбы об этом вызывают смех, признал Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Рютте рассказал, кто не согласится на вступление Украины в НАТО
Вчера, 17:11
"С первого моего диалога с бывшим президентом (США Джо) Байденом я поднимал вопрос НАТО… Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО". Я подходил к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и смех… Политика последовательная у США и она не изменяется касаемо членства Украины в НАТО – нас там не видят", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico ранее заявил, что понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно, а также заявил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский отказался включать в конституцию пункт о невступлении в НАТО
Вчера, 18:55
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампPoliticoНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала