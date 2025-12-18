В Белом доме смеются над желанием Киева вступить в НАТО, признал Зеленский

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. США последовательны в нежелании видеть Украину членом НАТО, у некоторых в Белом доме просьбы об этом вызывают смех, признал Владимир Зеленский.
"С первого моего диалога с бывшим президентом (США Джо) Байденом я поднимал вопрос НАТО… Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО". Я подходил к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и смех… Политика последовательная у США и она не изменяется касаемо членства Украины в НАТО – нас там не видят", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico ранее заявил, что понимание того, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно, а также заявил, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает.