Россиян научили, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Полностью или частично вернуть налог на доход по вкладам, уплаченный за 2023 или 2024 годы, могут налогоплательщики, которые понесли в данный отрезок времени...
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости.
Полностью или частично вернуть налог на доход по вкладам, уплаченный за 2023 или 2024 годы, могут налогоплательщики, которые понесли в данный отрезок времени определенные расходы, рассказала агентству “Прайм”
юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.
Доходы от процентов по вкладам, полученные в 2023 – 2024 годах, входят в налоговую базу для расчета НДФЛ. Это значит, что их можно использовать для получения вычетов.
- социальный вычет: по расходам на учебу, лечение, фитнес;
- имущественный вычет: по расходам на покупку жилья и ипотеке;
- вычет по индивидуальному инвестиционному счету при внесении средств.
“Необходимо обратить внимание, что возврат налога с доходов от банковских вкладов доступен для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей или пенсионеров. Остальные могут получить вычет с зарплаты”, — указала юрист.
Чтобы получить вычет, нужно собрать подтверждающие расходы документы и заполнить декларацию с указанием полученного дохода в виде процентов по вкладу.
При этом с 1 января 2025 года доходы от вкладов исключены из основной налоговой базы, поэтому вычеты к ним применяться не могут. Это касается налогов за 2025 год, срок уплаты которых – конец 2026 года. За налоговый период 2023 и 2024 годов декларацию можно подать до конца 2026 и 2027 годов соответственно, заключила Анастасия Белоглазова.