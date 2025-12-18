Россиян научили, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Полностью или частично вернуть налог на доход по вкладам, уплаченный за 2023 или 2024 годы, могут налогоплательщики, которые понесли в данный отрезок времени определенные расходы, рассказала Полностью или частично вернуть налог на доход по вкладам, уплаченный за 2023 или 2024 годы, могут налогоплательщики, которые понесли в данный отрезок времени определенные расходы, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.

Доходы от процентов по вкладам, полученные в 2023 – 2024 годах, входят в налоговую базу для расчета НДФЛ. Это значит, что их можно использовать для получения вычетов.

социальный вычет: по расходам на учебу, лечение, фитнес;

имущественный вычет: по расходам на покупку жилья и ипотеке;

вычет по индивидуальному инвестиционному счету при внесении средств.

“Необходимо обратить внимание, что возврат налога с доходов от банковских вкладов доступен для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей или пенсионеров. Остальные могут получить вычет с зарплаты”, — указала юрист.

Чтобы получить вычет, нужно собрать подтверждающие расходы документы и заполнить декларацию с указанием полученного дохода в виде процентов по вкладу.