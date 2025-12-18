Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Туристический налог для гостиничного бизнеса с 1 января 2026 года вводят Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень, за счет этого власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, что позволит развивать туристическую инфраструктуру, рассказали РИА Новости представители местных администраций и дум.

"В соответствии с решением Курского городского собрания с 1 января 2026 года на территории города Курска вводится туристический налог", – сообщили агентству в пресс-службе министерства экономического развития Курской области.

По словам собеседника агентства, городской бюджет дополнительно получит 13 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры города.

Как отметили в ведомстве, от уплаты налога освобождаются Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, включая участников СВО, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. Кроме того, по данным министерства, Курским городским собранием также утверждены дополнительные льготы для вынужденных переселенцев, размещенных в пунктах временного размещения на территории города, включая граждан, прибывших с территорий Украины и российских регионов с особым уровнем реагирования.

В Нижнем Новгороде, по информации председателя постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Сергея Пляскина, размер вводимого с 1 января налога также составит 2%.

"Нижний Новгород ежегодно принимает миллионы гостей, предлагая им разнообразные возможности. Если приезжающие будут также делать небольшой вклад в поддержку этой инфраструктуры, мы сможем реализовать ещё больше проектов для туристов", — сказал Пляскин РИА Новости.

Он отметил, что введение туристического налога позволит ежегодно пополнять городской бюджет на 200 миллионов рублей.

Вице-мэр Самары Юлия Ашуркова в беседе с РИА Новости назвала введение налога социально справедливым решением, ведь жители города будут его платить, путешествуя по другим российским регионам, где он уже действует.

"Муниципалитетам дано право самим выбрать ставку налога, мы выбрали минимальную - 1%, она будет действовать весь год вне зависимости от сезонной загрузки", - сообщила агентству Ашуркова.

По ее словам, налоговая ставка по туристическому налогу в Самаре будет постепенно увеличиваться и в 2030 году составит 5%. По прогнозу УФНС России по Самарской области , в 2026 году за счет введения туристического налога в бюджет Самары поступит порядка 95 миллионов рублей.

Тюмени , где также с 1 января для гостиниц и других объектов размещения туристов вводится налог, по словам председателя городской думы Светланы Ивановой, ожидают пополнения бюджета до 45 миллионов рублей в год.

"Тюмень первой в регионе приняла решение о введении туристического налога, он начнет действовать с 1 января 2026 года. Налоговая ставка составит 2%. Областной центр привлекает гостей своими термальными комплексами, яркими событийными мероприятиями. В 2024 году город принял около 3 миллионов туристов. В следующем (2026 - ред.) году спада турпотока не ожидаем", - сообщила РИА Новости Иванова.