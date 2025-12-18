Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
Туризм
 
03:06 18.12.2025
Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог
Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог - РИА Новости, 18.12.2025
Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог
Туристический налог для гостиничного бизнеса с 1 января 2026 года вводят Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень, за счет этого власти рассчитывают пополнить... РИА Новости, 18.12.2025
туризм
россия
самара
самарская область
россия, самара, самарская область
Туризм, Россия, Самара, Самарская область
Названы города России, где с 1 января вводится туристический налог

РИА Новости: в четырех городах России с 1 января введут туристический налог

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Туристический налог для гостиничного бизнеса с 1 января 2026 года вводят Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень, за счет этого власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, что позволит развивать туристическую инфраструктуру, рассказали РИА Новости представители местных администраций и дум.
"В соответствии с решением Курского городского собрания с 1 января 2026 года на территории города Курска вводится туристический налог", – сообщили агентству в пресс-службе министерства экономического развития Курской области.
Деньги и калькулятор - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россиян научили, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
02:17
02:17
По словам собеседника агентства, городской бюджет дополнительно получит 13 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры города.
Как отметили в ведомстве, от уплаты налога освобождаются Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, включая участников СВО, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. Кроме того, по данным министерства, Курским городским собранием также утверждены дополнительные льготы для вынужденных переселенцев, размещенных в пунктах временного размещения на территории города, включая граждан, прибывших с территорий Украины и российских регионов с особым уровнем реагирования.
В Нижнем Новгороде, по информации председателя постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Сергея Пляскина, размер вводимого с 1 января налога также составит 2%.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Госдуме предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25%
12 декабря, 07:08
12 декабря, 07:08
"Нижний Новгород ежегодно принимает миллионы гостей, предлагая им разнообразные возможности. Если приезжающие будут также делать небольшой вклад в поддержку этой инфраструктуры, мы сможем реализовать ещё больше проектов для туристов", — сказал Пляскин РИА Новости.
Он отметил, что введение туристического налога позволит ежегодно пополнять городской бюджет на 200 миллионов рублей.
Вице-мэр Самары Юлия Ашуркова в беседе с РИА Новости назвала введение налога социально справедливым решением, ведь жители города будут его платить, путешествуя по другим российским регионам, где он уже действует.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Мантуров поддержал продление бизнесу в приграничье отсрочки по налогам
6 декабря, 11:27
6 декабря, 11:27
"Муниципалитетам дано право самим выбрать ставку налога, мы выбрали минимальную - 1%, она будет действовать весь год вне зависимости от сезонной загрузки", - сообщила агентству Ашуркова.
По ее словам, налоговая ставка по туристическому налогу в Самаре будет постепенно увеличиваться и в 2030 году составит 5%. По прогнозу УФНС России по Самарской области, в 2026 году за счет введения туристического налога в бюджет Самары поступит порядка 95 миллионов рублей.
В Тюмени, где также с 1 января для гостиниц и других объектов размещения туристов вводится налог, по словам председателя городской думы Светланы Ивановой, ожидают пополнения бюджета до 45 миллионов рублей в год.
"Тюмень первой в регионе приняла решение о введении туристического налога, он начнет действовать с 1 января 2026 года. Налоговая ставка составит 2%. Областной центр привлекает гостей своими термальными комплексами, яркими событийными мероприятиями. В 2024 году город принял около 3 миллионов туристов. В следующем (2026 - ред.) году спада турпотока не ожидаем", - сообщила РИА Новости Иванова.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составят 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минфин проанализирует возможность взимания туристического налога при аренде
26 ноября, 14:00
26 ноября, 14:00
 
Туризм Россия Самара Самарская область
 
 
