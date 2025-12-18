Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году

Согласно данным агентства, российские пенсионеры смогут одномоментно забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превысит 439776 рублей.

Размер накопительной пенсии определяется из общей суммы пенсионных накоплений, поделенной на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. В 2025 и 2026 годах он составляет 270 месяцев. Если сумма выплаты в месяц составляет менее 10% от прожиточного минимума, то эти сбережения можно забрать единоразово.