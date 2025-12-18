Рейтинг@Mail.ru
Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году - РИА Новости, 18.12.2025
01:31 18.12.2025
Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году
Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году
Общество
Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году

РИА Новости: единовременно в 2026 году можно забрать 440 тысяч рублей накоплений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне в 2026 году смогут единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений, подсчитало РИА Новости.
Согласно данным агентства, российские пенсионеры смогут одномоментно забрать свои пенсионные накопления, если их сумма не превысит 439776 рублей.
Размер накопительной пенсии определяется из общей суммы пенсионных накоплений, поделенной на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. В 2025 и 2026 годах он составляет 270 месяцев. Если сумма выплаты в месяц составляет менее 10% от прожиточного минимума, то эти сбережения можно забрать единоразово.
Минимальный размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год установлен в размере 16288 рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Стало известно, как служба в армии влияет на пенсию
Вчера, 05:07
 
Общество
 
 
