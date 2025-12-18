МВД рассказало, как распознать атаки аферистов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Звонки под видом сотрудников официальных ведомств или банков, давление на жертву в связи со срочностью или тайной, вынуждение человека самостоятельно связаться – стандартные приемы, которые используют мошенники, Звонки под видом сотрудников официальных ведомств или банков, давление на жертву в связи со срочностью или тайной, вынуждение человека самостоятельно связаться – стандартные приемы, которые используют мошенники, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.

В ведомстве отметили, что мошенники изобретают множество схем, но, по сути, большинство из них развивается по одному сценарию.

"Вынуждают человека самостоятельно связаться с ними. Например, присылают смс: "Ваш аккаунт на Госуслугах взломан, срочно перезвоните"… Представляются сотрудниками официальных ведомств или банков. Часто используют логотипы организаций, готовы разговаривать по видеосвязи "из кабинета", показывают фейковые удостоверения. Давят на срочность или тайну: "Ваши деньги нужно срочно выводить на безопасный счет!", "Никому не рассказывайте, за вами следят" и так далее", - добавили в ведомстве.

В материале, опубликованном в Telegram-канале МВД, отмечается, что схема мошенников обычно начинается с привлечения внимания, цель которого - вызвать тревогу: жертве сообщают о несуществующей проблеме, например, о взломе аккаунта, попытке кражи денег или необходимости срочного переоформления полиса.

"Далее мошенники убеждают, что они хотят вам помочь. Представляться они тоже могут кем угодно. Например, "техподдержкой Госуслуг", "оператором банка", "сотрудником полиции/ ФСБ "", - говорится в материалах.

Отмечается, что затем мошенники запрашивают личные данные жертвы, например ФИО, СНИЛС, номер карты, под различными предлогами пытаются узнать смс-код для входа на Госуслуги или предлагают перейти по фишинговым ссылкам либо установить вредоносное ПО.

"Помните: коды из СМС запрашивают только мошенники, а переходить по непроверенным ссылкам и оставлять свои данные в интернете опасно", - сообщается в материалах.

В публикации подчеркивается, что далее следуют угрозы и манипуляции с целью вынудить жертву перевести деньги.