Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как распознать атаки аферистов - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/mvd-2063071639.html
МВД рассказало, как распознать атаки аферистов
МВД рассказало, как распознать атаки аферистов - РИА Новости, 18.12.2025
МВД рассказало, как распознать атаки аферистов
Звонки под видом сотрудников официальных ведомств или банков, давление на жертву в связи со срочностью или тайной, вынуждение человека самостоятельно связаться... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:46:00+03:00
2025-12-18T23:46:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20251214/peterburg-2061932093.html
https://ria.ru/20251214/moskva-2061969598.html
https://ria.ru/20251211/moshenniki-2061199696.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новый год, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Новый год, Общество
МВД рассказало, как распознать атаки аферистов

МВД: давление в связи со срочностью или тайной является приемом мошенников

© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Звонки под видом сотрудников официальных ведомств или банков, давление на жертву в связи со срочностью или тайной, вынуждение человека самостоятельно связаться – стандартные приемы, которые используют мошенники, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.
В ведомстве отметили, что мошенники изобретают множество схем, но, по сути, большинство из них развивается по одному сценарию.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
14 декабря, 10:21
"Вынуждают человека самостоятельно связаться с ними. Например, присылают смс: "Ваш аккаунт на Госуслугах взломан, срочно перезвоните"… Представляются сотрудниками официальных ведомств или банков. Часто используют логотипы организаций, готовы разговаривать по видеосвязи "из кабинета", показывают фейковые удостоверения. Давят на срочность или тайну: "Ваши деньги нужно срочно выводить на безопасный счет!", "Никому не рассказывайте, за вами следят" и так далее", - добавили в ведомстве.
В материале, опубликованном в Telegram-канале МВД, отмечается, что схема мошенников обычно начинается с привлечения внимания, цель которого - вызвать тревогу: жертве сообщают о несуществующей проблеме, например, о взломе аккаунта, попытке кражи денег или необходимости срочного переоформления полиса.
"Далее мошенники убеждают, что они хотят вам помочь. Представляться они тоже могут кем угодно. Например, "техподдержкой Госуслуг", "оператором банка", "сотрудником полиции/ФСБ"", - говорится в материалах.
Мошенники под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину у банкомата
14 декабря, 15:30
Отмечается, что затем мошенники запрашивают личные данные жертвы, например ФИО, СНИЛС, номер карты, под различными предлогами пытаются узнать смс-код для входа на Госуслуги или предлагают перейти по фишинговым ссылкам либо установить вредоносное ПО.
"Помните: коды из СМС запрашивают только мошенники, а переходить по непроверенным ссылкам и оставлять свои данные в интернете опасно", - сообщается в материалах.
В публикации подчеркивается, что далее следуют угрозы и манипуляции с целью вынудить жертву перевести деньги.
"Под разными предлогами преступники убеждают перевести им деньги: давят и пытаются сыграть на страхе. Например, говорят, что вы рискуете потерять сбережения или вам грозит уголовное дело. Как только мошенники получают деньги, они перестают выходить на связь", - заключается в публикации.
Прохожие на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Взяли в заложники". Мошенники ввели в оборот новую схему развода
11 декабря, 08:00
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Новый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала