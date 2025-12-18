Рейтинг@Mail.ru
В МВД объяснили, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги - РИА Новости, 18.12.2025
13:57 18.12.2025
В МВД объяснили, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги
В МВД объяснили, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги - РИА Новости, 18.12.2025
В МВД объяснили, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги
Мошенники требуют от потерпевших необычным образом упаковывать деньги для передачи курьерам, чтобы убедить их в вовлеченности в некую спецоперацию, в которой... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:57:00+03:00
2025-12-18T13:57:00+03:00
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД объяснили, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги

МВД: мошенники требуют необычно упаковать деньги для отвлечения от происходящего

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мошенники требуют от потерпевших необычным образом упаковывать деньги для передачи курьерам, чтобы убедить их в вовлеченности в некую спецоперацию, в которой все детали продуманы и требуют четкого исполнения, а также вывести из равновесия и отвлечь от сути происходящего, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Исследование, проведенное моими коллегами из Следственного департамента МВД России, было посвящено способам передачи денег курьерам аферистов обманутыми гражданами. Как оказалось, преступники часто требуют от потерпевших упаковать деньги строго определенным образом. И практика говорит о том, что здесь простор для фантазии огромен", - написала она в Telegram-канале.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Банки предупредили о мошенниках, которые блокируют карты россиян
13 декабря, 07:38
Волк отметила, что порой мошенники просили жертв не просто сложить деньги в конверт, газету или пакет, а настаивали на необычных вариантах – например, завернуть деньги в фольгу, мотивируя это защитой от электромагнитного излучения. Кроме того, для передачи денег популярностью пользуются предметы одежды: джинсы, халаты и носки. Самые изобретательные аферисты требовали вложить деньги в банки с вареньем, помидорами или огурцами, завернуть в памперс и спрятать в мусорном баке.
"Как считают следователи, все это не просто прихоть, а психологический прием. Его цель – убедить потерпевших в том, что они вовлечены в некую спецоперацию, в которой все детали продуманы и требуют четкого исполнения. Кроме того, преступники пытаются вывести жертву из равновесия, заставив выполнять явно неадекватные задачи, отвлекаясь от сути происходящего. Например, искать коробку из-под сока, так как деньги якобы можно передать только в ней", - отметила Волк.
Она добавила, что еще одна задача мошенников – провести тест на лояльность и критическое мышление - если потерпевший не готов выполнять иррациональные действия и задает вопросы, то значит нужно усилить на него давление или сменить тактику, а если жертва слушается, то требовать от нее дополнительных услуг.
"Нужно запомнить главное. Настоящие сотрудники банков или государственных органов никогда не будут просить по телефону или в сообщениях передать кому-либо наличные деньги. Такие указания могут исходить только от мошенников", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества дропперов
12:43
 
