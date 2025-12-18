В МВД объяснили, зачем мошенники требуют необычно упаковывать деньги

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мошенники требуют от потерпевших необычным образом упаковывать деньги для передачи курьерам, чтобы убедить их в вовлеченности в некую спецоперацию, в которой все детали продуманы и требуют четкого исполнения, а также вывести из равновесия и отвлечь от сути происходящего, Мошенники требуют от потерпевших необычным образом упаковывать деньги для передачи курьерам, чтобы убедить их в вовлеченности в некую спецоперацию, в которой все детали продуманы и требуют четкого исполнения, а также вывести из равновесия и отвлечь от сути происходящего, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Исследование, проведенное моими коллегами из Следственного департамента МВД России , было посвящено способам передачи денег курьерам аферистов обманутыми гражданами. Как оказалось, преступники часто требуют от потерпевших упаковать деньги строго определенным образом. И практика говорит о том, что здесь простор для фантазии огромен", - написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что порой мошенники просили жертв не просто сложить деньги в конверт, газету или пакет, а настаивали на необычных вариантах – например, завернуть деньги в фольгу, мотивируя это защитой от электромагнитного излучения. Кроме того, для передачи денег популярностью пользуются предметы одежды: джинсы, халаты и носки. Самые изобретательные аферисты требовали вложить деньги в банки с вареньем, помидорами или огурцами, завернуть в памперс и спрятать в мусорном баке.

"Как считают следователи, все это не просто прихоть, а психологический прием. Его цель – убедить потерпевших в том, что они вовлечены в некую спецоперацию, в которой все детали продуманы и требуют четкого исполнения. Кроме того, преступники пытаются вывести жертву из равновесия, заставив выполнять явно неадекватные задачи, отвлекаясь от сути происходящего. Например, искать коробку из-под сока, так как деньги якобы можно передать только в ней", - отметила Волк.

Она добавила, что еще одна задача мошенников – провести тест на лояльность и критическое мышление - если потерпевший не готов выполнять иррациональные действия и задает вопросы, то значит нужно усилить на него давление или сменить тактику, а если жертва слушается, то требовать от нее дополнительных услуг.