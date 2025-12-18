МВД объяснило надежность использования отпечатка пальца или Face ID

В ведомстве добавили, что даже операционная система не имеет прямого доступа к шаблону – при взгляде человека в камеру сканер моментально создает новый шаблон и сравнивает его с "эталоном" внутри чипа. Данные не отправляются в облако и не хранятся на серверах в отличие от паролей, которые могут быть украдены при утечках.