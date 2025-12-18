Рейтинг@Mail.ru
МВД объяснило надежность использования отпечатка пальца или Face ID - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/mvd-2062824265.html
МВД объяснило надежность использования отпечатка пальца или Face ID
МВД объяснило надежность использования отпечатка пальца или Face ID - РИА Новости, 18.12.2025
МВД объяснило надежность использования отпечатка пальца или Face ID
Разблокировка устройства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца позволяет не сохранять фото пользователя или изображение отпечатка, а создавать... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T08:45:00+03:00
2025-12-18T08:45:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20251218/moshenniki-2062806216.html
https://ria.ru/20251218/moshenniki-2062823177.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), apple
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Apple
МВД объяснило надежность использования отпечатка пальца или Face ID

МВД: использование Face ID или отпечатка пальца позволяет создать цифровой образ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Разблокировка устройства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца позволяет не сохранять фото пользователя или изображение отпечатка, а создавать специальный математический шаблон, который хранится в зашифрованном виде, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"При разблокировке с помощью лица или отпечатка пальца устройство не сохраняет ваше фото или изображение отпечатка. Вместо этого создаётся математический шаблон — уникальный цифровой образ, основанный на 3D-геометрии лица или на отпечатке пальца. Этот шаблон никогда не покидает безопасную среду устройства — особый защищенный чип, называемый Secure Enclave в Apple или Trusted Execution Environment в Android. Там шаблон хранится в зашифрованном виде и там же происходит сравнение", - говорится в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россиян предупредили об уловках мошенников в предновогодние распродажи
03:48
В ведомстве добавили, что даже операционная система не имеет прямого доступа к шаблону – при взгляде человека в камеру сканер моментально создает новый шаблон и сравнивает его с "эталоном" внутри чипа. Данные не отправляются в облако и не хранятся на серверах в отличие от паролей, которые могут быть украдены при утечках.
В МВД также подчеркнули, что современные сканеры не обмануть фотографией или видео: новые модели устройств используют инфракрасное сканирование и анализ глубины изображения, чтобы убедиться, что перед ними живое лицо.
"Поэтому смело используйте современные средства защиты. Все новые устройства поддерживают эти технологии, позволяющие установить надежный "цифровой замок", который откроется только вам", - заключили в ведомстве.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВТБ рассказал о схемах мошенничества с наличными
08:32
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Apple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала