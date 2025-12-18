https://ria.ru/20251218/mvd-2062824265.html
МВД объяснило надежность использования отпечатка пальца или Face ID
Разблокировка устройства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца позволяет не сохранять фото пользователя или изображение отпечатка, а создавать... РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости.
Разблокировка устройства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца позволяет не сохранять фото пользователя или изображение отпечатка, а создавать специальный математический шаблон, который хранится в зашифрованном виде, сообщили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"При разблокировке с помощью лица или отпечатка пальца устройство не сохраняет ваше фото или изображение отпечатка. Вместо этого создаётся математический шаблон — уникальный цифровой образ, основанный на 3D-геометрии лица или на отпечатке пальца. Этот шаблон никогда не покидает безопасную среду устройства — особый защищенный чип, называемый Secure Enclave в Apple
или Trusted Execution Environment в Android. Там шаблон хранится в зашифрованном виде и там же происходит сравнение", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что даже операционная система не имеет прямого доступа к шаблону – при взгляде человека в камеру сканер моментально создает новый шаблон и сравнивает его с "эталоном" внутри чипа. Данные не отправляются в облако и не хранятся на серверах в отличие от паролей, которые могут быть украдены при утечках.
В МВД также подчеркнули, что современные сканеры не обмануть фотографией или видео: новые модели устройств используют инфракрасное сканирование и анализ глубины изображения, чтобы убедиться, что перед ними живое лицо.
"Поэтому смело используйте современные средства защиты. Все новые устройства поддерживают эти технологии, позволяющие установить надежный "цифровой замок", который откроется только вам", - заключили в ведомстве.