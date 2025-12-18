Мультфильм с Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Анимационный ролик индийского телеканала India Today с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди собрал более 1,13 миллиона просмотров, выяснил корреспондент РИА Новости, подсчитав данные официальных аккаунтов и перепостов в соцсетях.
Видео появилось накануне выхода интервью телеканала с российским лидером, оно также было в эфире в дни визита Путина в Индию 4–5 декабря по приглашению Моди. По сюжету ролика Путин и Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и поют популярную в Индии песню о дружбе. На заднем плане появляются зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Россия поставляет Индии. Затем в кадре возникают две бензоколонки с надписями "Россия" и "США". У американской колонки стоит президент США Дональд Трамп, наблюдающий за мотоциклом. Моди заправляет байк у российской бензоколонки, после чего уезжает вместе с Путиным, оставляя Трампа позади.
Основная часть просмотров пришлась на официальные публикации India Today на YouTube - свыше 969 тысяч: более 853 тысяч на основном канале и 115 тысяч на дополнительном.
Перепосты дали ещё около 161,9 тысячи просмотров. Так, на YouTube сторонний перепост набрал более 18 тысяч просмотров, на видеохостинге Rutube ролик в совокупности просмотрели свыше 33 тысяч раз, а в соцсети "ВКонтакте" - более 109 тысяч раз.
В общей сложности, по расчётам РИА Новости, мультфильм преодолел отметку 1 130 900 просмотров на всех площадках.
