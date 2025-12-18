Мультфильм с Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Анимационный ролик индийского телеканала India Today с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди собрал более 1,13 миллиона просмотров, выяснил корреспондент РИА Новости, подсчитав данные официальных аккаунтов и перепостов в соцсетях.