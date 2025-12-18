https://ria.ru/20251218/moskva-2062979348.html
Путин оценил украшение Москвы к Новому году
Путин оценил украшение Москвы к Новому году
Президент России Владимир Путин назвал предновогоднюю Москву красавицей. РИА Новости, 18.12.2025
Путин назвал предновогоднюю Москву красавицей
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал предновогоднюю Москву красавицей.
В четверг глава государства исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ним по телефону.
Также Путин
поговорил с мамой Тимура Анастасией Рясной, которая рассказала президенту, что они с сыном впервые в Москве
. "Такая красота, просто нет слов. Эмоции зашкаливают. Это счастье", - поделилась женщина.
"Да, Москва - красавица. Мы гордимся Москвой", - сказал Путин в свою очередь.
Президент России
традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском
в результате атаки дрона.