В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Участок газопровода реконструировали в Косино-Ухтомском районе Москвы, работы прошли без отключения потребителей от газоснабжения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на улице Златоустовской в Косино-Ухтомском районе. Работы проходили с июня по октябрь этого года в рамках плановой программы обновления городской газораспределительной системы", - говорится в сообщении.