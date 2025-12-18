Рейтинг@Mail.ru
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:51 18.12.2025
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода
2025
происшествия, москва
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода

Участок газопровода реконструировали в Косино-Ухтомском районе Москвы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Участок газопровода реконструировали в Косино-Ухтомском районе Москвы, работы прошли без отключения потребителей от газоснабжения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на улице Златоустовской в Косино-Ухтомском районе. Работы проходили с июня по октябрь этого года в рамках плановой программы обновления городской газораспределительной системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, работы прошли без отключения потребителей от газоснабжения.
