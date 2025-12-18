https://ria.ru/20251218/moskva-2062953656.html
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода - РИА Новости, 18.12.2025
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода
Участок газопровода реконструировали в Косино-Ухтомском районе Москвы, работы прошли без отключения потребителей от газоснабжения, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:51:00+03:00
2025-12-18T15:51:00+03:00
2025-12-18T15:51:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975652933_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_08882cf256df4d82b2e49db6d06cb1ed.jpg
https://realty.ria.ru/20251218/chislo-2062859685.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975652933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_850a7de265c6f13043ffcbbfd5a1b704.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Москва
В Косино-Ухтомском районе Москвы реконструировали участок газопровода
Участок газопровода реконструировали в Косино-Ухтомском районе Москвы
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Участок газопровода реконструировали в Косино-Ухтомском районе Москвы, работы прошли без отключения потребителей от газоснабжения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления на улице Златоустовской в Косино-Ухтомском районе. Работы проходили с июня по октябрь этого года в рамках плановой программы обновления городской газораспределительной системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые, работы прошли без отключения потребителей от газоснабжения.