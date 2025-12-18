Рейтинг@Mail.ru
Более 1350 км воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:49 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/moskva-2062953197.html
Более 1350 км воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве
Более 1350 км воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве - РИА Новости, 18.12.2025
Более 1350 км воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве
Более 1350 километров воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве в рамках проекта "Чистое небо", заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:49:00+03:00
2025-12-18T15:49:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062850139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5071d0b20cca052e7e7be67d62c96017.jpg
https://ria.ru/20251218/moskva-2062952446.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062850139_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cdd81f156de6051f1348b6a149868db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин
Более 1350 км воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве

Собянин: более 1350 км воздушных линий убрали под землю за 10 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве.
Вид на третье транспортное кольце в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на третье транспортное кольце в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 1350 километров воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве в рамках проекта "Чистое небо", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Чистое небо": за 10 лет убрали под землю больше 1350 километров воздушных линий. Благодаря этому Москва буквально преобразилась - нависающие провода перестали портить облик города. Сначала мы привели в порядок знаковые улицы в центре. Потом взялись за объекты в других округах и вылетные магистрали", - написал Собянин в мессенджере Max.
Он отметил, что в этом году работы прошли на Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щёлковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории олимпийского комплекса "Лужники" и других объектах.
"Кроме эстетического эффекта, у проекта есть и важная практическая польза: провода размещают под землей в трубах, к ним есть удобный доступ через кабельные колодцы - для ремонта и подключения новых линий. Кабели защищены от неблагоприятных погодных условий, что увеличивает срок эксплуатации сетей. Расширяются возможности для оказания экстренной помощи - санитарные вертолеты могут приземлиться даже на узких улицах", - добавил мэр.
Сказочный фрегат на Северном вокзале - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Москве установили сказочные фрегаты на двух речных вокзалах
Вчера, 15:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала