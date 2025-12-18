Более 1350 км воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 1350 километров воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве в рамках проекта "Чистое небо", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чистое небо": за 10 лет убрали под землю больше 1350 километров воздушных линий. Благодаря этому Москва буквально преобразилась - нависающие провода перестали портить облик города. Сначала мы привели в порядок знаковые улицы в центре. Потом взялись за объекты в других округах и вылетные магистрали", - написал Собянин в мессенджере Max.

Он отметил, что в этом году работы прошли на Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щёлковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории олимпийского комплекса "Лужники" и других объектах.