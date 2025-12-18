Рейтинг@Mail.ru
15:48 18.12.2025
В Москве установили сказочные фрегаты на двух речных вокзалах
В Москве установили сказочные фрегаты на двух речных вокзалах
Специалисты комплекса городского хозяйства установили огромные сказочные фрегаты на Северном и Южном речных вокзалах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 18.12.2025
В Москве установили сказочные фрегаты на двух речных вокзалах

На Северном и Южном речных вокзалах Москвы установили сказочные фрегаты

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили огромные сказочные фрегаты на Северном и Южном речных вокзалах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Тематические конструкции представляют собой корабли с наполненными ветром парусами, на палубе которых установлены новогодние подарки. Длина каждого судна составляет 10 метров, они украшены яркой светодиодной подсветкой. Фрегаты разместили возле зданий вокзалов, рядом с ними установили новогодние ели, декорированные разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. На Северном речном вокзале дополнительно смонтировали световые деревья", - отметил Бирюков.
Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года
5 декабря, 09:35
Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года
5 декабря, 09:35
Заммэра напомнил, что к новогодним и рождественским праздникам по всему городу установили более четырех тысяч световых декоративных конструкций и новогодних елей, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток.
"Световые арки установлены, в частности, на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, Тверской и Манежной площадях, Газетном и Камергерском переулках. Они прошли технологическую модернизацию и работают в полноцветном режиме с возможностью управления светоцветовыми сценариями. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами 2026, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
"За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - добавил Бирюков.
В центре Москвы установили восемь световых арок в преддверии Нового года
1 декабря, 09:16
В центре Москвы установили восемь световых арок в преддверии Нового года
1 декабря, 09:16
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСеверный Речной вокзал
 
 
