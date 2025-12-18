https://ria.ru/20251218/moskva-2062886390.html
На юге Москвы обнаружили тело мужчины
На юге Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 18.12.2025
На юге Москвы обнаружили тело мужчины
Тело мужчины обнаружено на юге Москвы, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:32:00+03:00
2025-12-18T12:32:00+03:00
2025-12-18T12:32:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861496805_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_477aa35abbafc54b3e1d9899ae42344e.jpg
https://ria.ru/20251211/moskva-2061499307.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861496805_296:0:2884:1941_1920x0_80_0_0_6ee2ec570961eea4697760f81b3198ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы обнаружили тело мужчины
РИА Новости: на юге Москвы обнаружили тело мужчины