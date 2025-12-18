Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/moskva-2062886390.html
На юге Москвы обнаружили тело мужчины
На юге Москвы обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 18.12.2025
На юге Москвы обнаружили тело мужчины
Тело мужчины обнаружено на юге Москвы, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:32:00+03:00
2025-12-18T12:32:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861496805_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_477aa35abbafc54b3e1d9899ae42344e.jpg
https://ria.ru/20251211/moskva-2061499307.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861496805_296:0:2884:1941_1920x0_80_0_0_6ee2ec570961eea4697760f81b3198ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы обнаружили тело мужчины

РИА Новости: на юге Москвы обнаружили тело мужчины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на юге Москвы, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, мужчина скончался. На месте происшествия работают следователи. Личность мужчины и обстоятельства гибели выясняются.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Москве в квартире нашли тела мужчины и женщины
11 декабря, 18:45
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала