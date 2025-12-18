В Москве мошенники убедили женщину продать коллекционные монеты

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.

"Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, позвонили 56-летней москвичке. Они убедили женщину, что ей грозит потеря имущества, а также сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах и доверенности на неизвестного", - говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что под давлением мошенников женщина сняла все деньги со своего счета, взяла два банковских займа и заняла деньги у знакомого, после чего в Песчаном переулке она передала курьерам более 21,5 миллиона рублей.

Позже аферисты уговорили женщину продать две коллекционные монеты из золота и серебра, хранившиеся дома, что женщина и сделала, а после передала курьеру еще более 850 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска О МВД России по району Сокол задержали на Мичуринском проспекте одного из подозреваемых – 26-летнего жителя Кемерово . Одна из похищенных коллекционных монет уже найдена и изъята", - добавили в МВД.