В Москве мошенники убедили женщину продать коллекционные монеты

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, сообщили
в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, позвонили 56-летней москвичке. Они убедили женщину, что ей грозит потеря имущества, а также сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах и доверенности на неизвестного", - говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что под давлением мошенников женщина сняла все деньги со своего счета, взяла два банковских займа и заняла деньги у знакомого, после чего в Песчаном переулке она передала курьерам более 21,5 миллиона рублей.
Позже аферисты уговорили женщину продать две коллекционные монеты из золота и серебра, хранившиеся дома, что женщина и сделала, а после передала курьеру еще более 850 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России
по району Сокол
задержали на Мичуринском проспекте одного из подозреваемых – 26-летнего жителя Кемерово
. Одна из похищенных коллекционных монет уже найдена и изъята", - добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключен под стражу.