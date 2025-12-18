Рейтинг@Mail.ru
11:11 18.12.2025 (обновлено: 12:04 18.12.2025)
В Москве мошенники убедили женщину продать коллекционные монеты
В Москве мошенники убедили женщину продать коллекционные монеты
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве мошенники убедили женщину продать коллекционные монеты

Мошенники обманули москвичку на 22 млн рублей под предлогом потери имущества

© МВД России/Пресс-служба УВД по САОКоллекционная монета, проданная жительницей Москвы под влиянием мошенников
Коллекционная монета, проданная жительницей Москвы под влиянием мошенников - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© МВД России/Пресс-служба УВД по САО
Коллекционная монета, проданная жительницей Москвы под влиянием мошенников
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мошенники, представившись сотрудниками госорганов, под предлогом якобы потери имущества обманули женщину на более чем 22 миллиона рублей в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, позвонили 56-летней москвичке. Они убедили женщину, что ей грозит потеря имущества, а также сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах и доверенности на неизвестного", - говорится в релизе.
Драгоценности, которые студентка из Москвы передала мошенникам - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей
15 декабря, 09:27
В ведомстве отметили, что под давлением мошенников женщина сняла все деньги со своего счета, взяла два банковских займа и заняла деньги у знакомого, после чего в Песчаном переулке она передала курьерам более 21,5 миллиона рублей.
Позже аферисты уговорили женщину продать две коллекционные монеты из золота и серебра, хранившиеся дома, что женщина и сделала, а после передала курьеру еще более 850 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол задержали на Мичуринском проспекте одного из подозреваемых – 26-летнего жителя Кемерово. Одна из похищенных коллекционных монет уже найдена и изъята", - добавили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключен под стражу.
Мошенники под видом сотрудников почты заставили мужчину и женщину напасть на другого мужчину, снимавшего деньги у банкомата - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Москве мошенники заставили двух человек напасть на мужчину у банкомата
14 декабря, 15:30
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
