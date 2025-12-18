На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой 12 домов на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках программ благоустройства и создания комфортной городской среды разработали специальный проект организации освещения 12 зданий, расположенных на Кутузовском проспекте. Основная задача - включить эти сооружения в единый светоцветовой образ Москвы. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 3,8 тысячи энергоэффективных светильников", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что все проектные решения были согласованы с жителями. Новая подсветка подчеркнет архитектурные особенности знаковых зданий - исторических построек сталинской эпохи, современных бизнес-центров и жилых комплексов.

"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство. Подсветка каждого здания проектируется таким образом, чтобы работающие приборы не мешали жителям домов и при этом были обеспечены нормы освещенности", - добавил он.

Бирюков напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.