На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов 18.12.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:18 18.12.2025
На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов
На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой 12 домов на Кутузовском проспекте в столице
На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов

Архитектурно-художественную подсветку получат 12 зданий на Кутузовском проспекте

Кутузовский проспект и Триумфальная арка в Москве
Кутузовский проспект и Триумфальная арка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой 12 домов на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках программ благоустройства и создания комфортной городской среды разработали специальный проект организации освещения 12 зданий, расположенных на Кутузовском проспекте. Основная задача - включить эти сооружения в единый светоцветовой образ Москвы. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 3,8 тысячи энергоэффективных светильников", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все проектные решения были согласованы с жителями. Новая подсветка подчеркнет архитектурные особенности знаковых зданий - исторических построек сталинской эпохи, современных бизнес-центров и жилых комплексов.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство. Подсветка каждого здания проектируется таким образом, чтобы работающие приборы не мешали жителям домов и при этом были обеспечены нормы освещенности", - добавил он.
Бирюков напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
"В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - уточнил он.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни Москва Кутузовский проспект Петр Бирюков
 
 
