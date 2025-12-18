https://ria.ru/20251218/moskva-2062841540.html
На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов
На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов - РИА Новости, 18.12.2025
На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой 12 домов на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:18:00+03:00
2025-12-18T10:18:00+03:00
2025-12-18T10:18:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
кутузовский проспект
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984973590_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_8b36e5b784648789a8e04762d4683400.jpg
https://ria.ru/20251211/teatr-2061310822.html
https://realty.ria.ru/20251215/ukrasheniya-2062055238.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984973590_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_cf3b741a8f0feb3abff1924c0e080425.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, кутузовский проспект, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Кутузовский проспект, Петр Бирюков
На Кутузовском проспекте оснастят подсветкой 12 домов
Архитектурно-художественную подсветку получат 12 зданий на Кутузовском проспекте
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой 12 домов на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках программ благоустройства и создания комфортной городской среды разработали специальный проект организации освещения 12 зданий, расположенных на Кутузовском проспекте. Основная задача - включить эти сооружения в единый светоцветовой образ Москвы. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 3,8 тысячи энергоэффективных светильников", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все проектные решения были согласованы с жителями. Новая подсветка подчеркнет архитектурные особенности знаковых зданий - исторических построек сталинской эпохи, современных бизнес-центров и жилых комплексов.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство. Подсветка каждого здания проектируется таким образом, чтобы работающие приборы не мешали жителям домов и при этом были обеспечены нормы освещенности", - добавил он.
Бирюков напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
"В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - уточнил он.