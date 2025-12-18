Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре
09:57 18.12.2025 (обновлено: 10:26 18.12.2025)
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре - РИА Новости, 18.12.2025
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре
Пожар в металлическом ангаре на территории промышленной зоны на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 18.12.2025
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пожар в металлическом ангаре на территории промышленной зоны на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Загорание происходит на втором ярусе в металлическом ангаре на территории промзоны. Пожар локализован на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 94 человека и 29 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
