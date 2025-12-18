https://ria.ru/20251218/moskva-2062837095.html
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре - РИА Новости, 18.12.2025
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре
Пожар в металлическом ангаре на территории промышленной зоны на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T09:57:00+03:00
2025-12-18T09:57:00+03:00
2025-12-18T10:26:00+03:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062843227_47:0:1226:663_1920x0_80_0_0_e4c2d17a9e5a239813964640aa4c1c82.jpg
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в ангаре
Пожар в промзоне на северо-востоке Москвы локализовали