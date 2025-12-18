https://ria.ru/20251218/moskva-2062833397.html
Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщается в материалах к мероприятию, РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T09:37:00+03:00
2025-12-18T09:37:00+03:00
2025-12-18T09:47:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
