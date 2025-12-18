Рейтинг@Mail.ru
Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
09:37 18.12.2025 (обновлено: 09:47 18.12.2025)
Большая пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщается в материалах к мероприятию
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Гостиный двор на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет в Гостином дворе в Москве, сообщается в материалах к мероприятию, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Путин контактирует с чиновниками по обращениям на программу "Итоги года"
16 декабря, 23:51
 
