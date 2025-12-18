Рейтинг@Mail.ru
МВД предотвратило более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/moshenniki-2063055665.html
МВД предотвратило более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году
МВД предотвратило более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году - РИА Новости, 18.12.2025
МВД предотвратило более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году
Более 27 миллионов мошеннических операций предотвратили в России в 2025 году, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T21:07:00+03:00
2025-12-18T21:07:00+03:00
россия
новый год
общество
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251214/peterburg-2061932093.html
https://ria.ru/20251214/skhema-2061937272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новый год, общество, мвд
Россия, Новый год, Общество, МВД
МВД предотвратило более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году

МВД: более 27 млн мошеннических операций предотвратили в России в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 27 миллионов мошеннических операций предотвратили в России в 2025 году, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В МВД отметили, что в 2025 году в России была развернута комплексная система по противодействию кибермошенничеству. Так, введены маркировка бизнес-звонков, запрет на общение госорганов и банков через зарубежные мессенджеры, блокировка подменных номеров на уровне сети, самозапреты на сим-карты и кредиты, антифрод-решения в банках и у операторов связи, ответственность для помощников иностранных колл-центров.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
14 декабря, 10:21
"Результат - предотвращено более 27 миллионов мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества преступлений: за 10 месяцев их число сократилось на 9,5%, а в октябре - почти на 25% год к году", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что работа по противодействию кибермошенничеству продолжается - готовятся новые законы и создается единая государственная система взаимодействия банков, операторов, платформ и правоохранительных органов.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Петербургская полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества
14 декабря, 11:12
 
РоссияНовый годОбществоМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала