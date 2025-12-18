МВД предотвратило более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 27 миллионов мошеннических операций предотвратили в России в 2025 году, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В МВД отметили, что в 2025 году в России была развернута комплексная система по противодействию кибермошенничеству. Так, введены маркировка бизнес-звонков, запрет на общение госорганов и банков через зарубежные мессенджеры, блокировка подменных номеров на уровне сети, самозапреты на сим-карты и кредиты, антифрод-решения в банках и у операторов связи, ответственность для помощников иностранных колл-центров.
"Результат - предотвращено более 27 миллионов мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества преступлений: за 10 месяцев их число сократилось на 9,5%, а в октябре - почти на 25% год к году", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что работа по противодействию кибермошенничеству продолжается - готовятся новые законы и создается единая государственная система взаимодействия банков, операторов, платформ и правоохранительных органов.