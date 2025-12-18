МВД предотвратило более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году

"Результат - предотвращено более 27 миллионов мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества преступлений: за 10 месяцев их число сократилось на 9,5%, а в октябре - почти на 25% год к году", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.