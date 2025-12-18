Рейтинг@Mail.ru
15:04 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/moshenniki-2062936463.html
В Костроме пенсионер перевел деньги фейковой Дженнифер Энистон
Пенсионер в Костроме перевел 245 тысяч рублей мошеннице, представившейся Дженнифер Энистон из Калифорнии, сообщило УМВД РФ по Костромской области. РИА Новости, 18.12.2025
происшествия, калифорния, костромская область, дженнифер энистон, кострома, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дело о квартире долиной
Происшествия, Калифорния, Костромская область, Дженнифер Энистон, Кострома, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Дело о квартире Долиной
В Костроме пенсионер перевел деньги фейковой Дженнифер Энистон

Костромской пенсионер перевел 245 тысяч рублей фейковой Дженнифер Энистон

© AP Photo / Frazer HarrisonДженнифер Энистон
Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Frazer Harrison
Дженнифер Энистон. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Пенсионер в Костроме перевел 245 тысяч рублей мошеннице, представившейся Дженнифер Энистон из Калифорнии, сообщило УМВД РФ по Костромской области.
"Как установили сотрудники полиции, костромич через интернет начал переписываться с пользовательницей соцсети под никнеймом "Дженнифер Энистон". В переписке подруга рассказывала, что родом из Калифорнии и делилась самым сокровенным", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
14 декабря, 10:21
По данным полиции, в начале декабря девушка прислала реквизиты своей банковской карты и попросила финансовой помощи на лечение. Доверчивый пенсионер без лишних вопросов перечислил 150 тысяч рублей.
"Спустя три дня подруге потребовалось 95 тысяч рублей на билет в Кострому, чтобы лично поблагодарить своего благодетеля. Мужчина вновь совершил транзакцию. Спустя неделю от собеседницы поступила еще одна просьба, но перевод на 50 тысяч рублей не прошел. Банковская система увидела подозрительную активность", - сообщили в полиции.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд: Долина не знала о современных формах мошенничества
Вчера, 10:29
 
