В Костроме пенсионер перевел деньги фейковой Дженнифер Энистон
В Костроме пенсионер перевел деньги фейковой Дженнифер Энистон - РИА Новости, 18.12.2025
В Костроме пенсионер перевел деньги фейковой Дженнифер Энистон
Пенсионер в Костроме перевел 245 тысяч рублей мошеннице, представившейся Дженнифер Энистон из Калифорнии, сообщило УМВД РФ по Костромской области. РИА Новости, 18.12.2025
В Костроме пенсионер перевел деньги фейковой Дженнифер Энистон
Костромской пенсионер перевел 245 тысяч рублей фейковой Дженнифер Энистон