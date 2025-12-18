Россиян предупредили об уловках мошенников в предновогодние распродажи

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предновогодний период - это не только время активизации покупателей, но и мошенников, которые прибегают к разного рода уловкам для обмана - от поддельных интернет-витрин до "суперцен" на популярные товары, рассказал РИА Новости директор проектов "СберСтрахования" Никита Тырин.

"На фоне роста покупательской активности все чаще появляются поддельные интернет-витрины, внешне почти неотличимые от настоящих магазинов. Мошенники ставят "суперцены" на популярные товары и перенаправляют пользователя на фейковую форму оплаты. Достаточно не заметить подмену символов в адресной строке - и данные карты могут оказаться в руках посторонних", - рассказал Тырин об активности мошенников в предновогодние дни.

Он также напомнил, что своей актуальности не теряют фишинговые рассылки - письма и сообщения якобы от банка, службы доставки или маркетплейса. Если перейти по ссылке из такого сообщения, то на компьютер может установиться вредоносная программа. "Безопаснее перейти на сайт самостоятельно, введя его адрес непосредственно в строку браузера", - объяснил Тырин.

Чтобы снизить риск обмана, важно придерживаться нескольких простых правил цифровой гигиены, подчеркнул эксперт. Так, стоит разделить электронные адреса: оставить один для личной переписки, другой для работы, а третий - для покупок, подписок и рассылок. "Если адрес для покупок окажется скомпрометирован, мошенники не получат доступ к вашей рабочей или личной почте", - пояснил эксперт.

Также важно иметь хороший антивирус - он защитит от вредоносных программ и отфильтрует фишинговые страницы, подозрительные письма и ссылки. Также Тырин порекомендовал обновлять программное обеспечение и операционную систему на своих устройствах, так как новые версии закрывают уязвимости, которые злоумышленники активно используют в праздничный период.

Покупки лучше делать с отдельной банковской карты или виртуального кошелька, где лежит необходимая сумма. Так, в безопасности останутся основные средства. Кроме того есть риски при проведении онлайн-платежей через публичные Wi-Fi сети и с чужих устройств. Вместо публичного Wi-Fi лучше использовать домашний или мобильный интернет, а на чужом устройстве может стоять программа, способная перехватывать платежные данные, обратил внимание эксперт.

Также он посоветовал перед онлайн-покупкой внимательно проверить адрес сайта: он должен начинаться с https://, в нем не должно быть без необычных символов и орфографических ошибок. Также можно использовать "whois-сервис", чтобы убедиться, что домен зарегистрирован давно и на юрлицо.