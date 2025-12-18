Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об уловках мошенников в предновогодние распродажи - РИА Новости, 18.12.2025
03:48 18.12.2025
Россиян предупредили об уловках мошенников в предновогодние распродажи
Россиян предупредили об уловках мошенников в предновогодние распродажи - РИА Новости, 18.12.2025
Россиян предупредили об уловках мошенников в предновогодние распродажи
Предновогодний период - это не только время активизации покупателей, но и мошенников, которые прибегают к разного рода уловкам для обмана - от поддельных... РИА Новости, 18.12.2025
общество
новый год
общество, новый год
Общество, Новый год
Россиян предупредили об уловках мошенников в предновогодние распродажи

РИА Новости: мошенники перед Новым годом делают фейковые интернет-витрины

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Предновогодний период - это не только время активизации покупателей, но и мошенников, которые прибегают к разного рода уловкам для обмана - от поддельных интернет-витрин до "суперцен" на популярные товары, рассказал РИА Новости директор проектов "СберСтрахования" Никита Тырин.
"На фоне роста покупательской активности все чаще появляются поддельные интернет-витрины, внешне почти неотличимые от настоящих магазинов. Мошенники ставят "суперцены" на популярные товары и перенаправляют пользователя на фейковую форму оплаты. Достаточно не заметить подмену символов в адресной строке - и данные карты могут оказаться в руках посторонних", - рассказал Тырин об активности мошенников в предновогодние дни.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Банки предупредили о мошенниках, которые блокируют карты россиян
13 декабря, 07:38
Он также напомнил, что своей актуальности не теряют фишинговые рассылки - письма и сообщения якобы от банка, службы доставки или маркетплейса. Если перейти по ссылке из такого сообщения, то на компьютер может установиться вредоносная программа. "Безопаснее перейти на сайт самостоятельно, введя его адрес непосредственно в строку браузера", - объяснил Тырин.
Чтобы снизить риск обмана, важно придерживаться нескольких простых правил цифровой гигиены, подчеркнул эксперт. Так, стоит разделить электронные адреса: оставить один для личной переписки, другой для работы, а третий - для покупок, подписок и рассылок. "Если адрес для покупок окажется скомпрометирован, мошенники не получат доступ к вашей рабочей или личной почте", - пояснил эксперт.
Также важно иметь хороший антивирус - он защитит от вредоносных программ и отфильтрует фишинговые страницы, подозрительные письма и ссылки. Также Тырин порекомендовал обновлять программное обеспечение и операционную систему на своих устройствах, так как новые версии закрывают уязвимости, которые злоумышленники активно используют в праздничный период.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за Социальный фонд
12 декабря, 10:37
Покупки лучше делать с отдельной банковской карты или виртуального кошелька, где лежит необходимая сумма. Так, в безопасности останутся основные средства. Кроме того есть риски при проведении онлайн-платежей через публичные Wi-Fi сети и с чужих устройств. Вместо публичного Wi-Fi лучше использовать домашний или мобильный интернет, а на чужом устройстве может стоять программа, способная перехватывать платежные данные, обратил внимание эксперт.
Также он посоветовал перед онлайн-покупкой внимательно проверить адрес сайта: он должен начинаться с https://, в нем не должно быть без необычных символов и орфографических ошибок. Также можно использовать "whois-сервис", чтобы убедиться, что домен зарегистрирован давно и на юрлицо.
"Важно убедиться в защищенности онлайн-платежей. Сегодня большинство магазинов поддерживают технологию 3DSecure - после ввода данных карты система должна перенаправить на защищенную страницу банка для подтверждения операции одноразовым кодом. Отсутствие этого шага - основание, чтобы насторожиться и уточнить информацию о сайте", - заключил Тырин.
Прохожие на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Взяли в заложники". Мошенники ввели в оборот новую схему развода
11 декабря, 08:00
 
ОбществоНовый год
 
 
