МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Т-Банк запустил телефонного Деда Мороза — сервис на базе секретаря, работающий на основе технологий искусственного интеллекта, сообщили в компании.

Этот Дед Мороз может поговорить с ребенком по телефону, расспросить его о его хобби и любимых занятиях, узнать, какой подарок он хочет на Новый год, а также дать подсказку родителям на основе этого разговора.

Впервые Дед Мороз от Т-Банка на основе ИИ появился в декабре 2024 года. В этом году сервис снова помогает всем детям России делиться своими новогодними желаниями с Дедом Морозом в режиме реального времени, а родителям — их исполнять. После разговора взрослым клиентам Т-Банка в чате приложения приходит суммаризация звонка.

Позвонить Деду Морозу может любой житель России. Связь с волшебством открыта по телефону: 8-993- 368-01-76. Номер работает до 15 января 2026 года включительно, стоимость исходящего вызова зависит от тарифа абонента.

В прошлом году на номер Деда Мороза позвонили более 70 тысяч раз, в среднем на один номер приходилось 2—3 звонка, рекорд был зафиксирован от абонента, с номера которого Деду Морозу позвонили 126 раз.