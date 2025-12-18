Рейтинг@Mail.ru
11:20 18.12.2025
Т-Банк запустил телефонного Деда Мороза
Т-Банк запустил телефонного Деда Мороза
Т-Банк запустил телефонного Деда Мороза

Т-Банк в преддверии Нового года запустил телефонного Деда Мороза

Дед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Т-Банк запустил телефонного Деда Мороза — сервис на базе секретаря, работающий на основе технологий искусственного интеллекта, сообщили в компании.
Этот Дед Мороз может поговорить с ребенком по телефону, расспросить его о его хобби и любимых занятиях, узнать, какой подарок он хочет на Новый год, а также дать подсказку родителям на основе этого разговора.
Письмо Деду Морозу: как написать и куда отправить, образец оформления
3 декабря, 19:42
Впервые Дед Мороз от Т-Банка на основе ИИ появился в декабре 2024 года. В этом году сервис снова помогает всем детям России делиться своими новогодними желаниями с Дедом Морозом в режиме реального времени, а родителям — их исполнять. После разговора взрослым клиентам Т-Банка в чате приложения приходит суммаризация звонка.
Позвонить Деду Морозу может любой житель России. Связь с волшебством открыта по телефону: 8-993- 368-01-76. Номер работает до 15 января 2026 года включительно, стоимость исходящего вызова зависит от тарифа абонента.
В прошлом году на номер Деда Мороза позвонили более 70 тысяч раз, в среднем на один номер приходилось 2—3 звонка, рекорд был зафиксирован от абонента, с номера которого Деду Морозу позвонили 126 раз.
Среди наиболее частых детских желаний детей: iPhone и другая техника Apple, домашние питомцы, особенно собаки, здоровье родителей, желание проводить больше времени с семьей и съездить к бабушке, а также игрушки и средства передвижения — от велосипедов и самокатов до Lamborghini.
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет
8 декабря, 16:25
 
Заголовок открываемого материала