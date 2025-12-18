В Мордовии арестовали экс-директора филиала "Мордовэнерго"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Бывший директор филиала "Мордовэнерго" ПАО "Россети Волга", задержанный по подозрению в получении взятки от подрядчика в 1 миллион рублей, арестован почти на 2 месяца, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По данным УФСБ Мордовии, в декабре 2023 года подозреваемый через посредника получил от руководителя подрядной организации взятку в размере 1 миллиона рублей. Средства были перечислены на банковскую карту фигуранта в уплату за содействие в заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, а также за возможность участия этой организации в будущих тендерах. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
"Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и заключил под стражу бывшего директора "Мордовэнерго" до 14 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.