Молодежные проекты Подмосковья получат поддержку из бюджета региона

Подростки на занятии по программированию в интерактивном коворкинге

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Московская областная дума утвердила законопроект, позволяющий молодежным организациям получать средства из регионального и муниципального бюджетов для реализации собственных инициатив. Теперь молодые активисты смогут подать заявку на финансирование своих проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщил 360.ru

Программа предполагает совместное участие власти и общественности в принятии решений относительно распределения бюджетных ресурсов. Это позволит повысить прозрачность процесса формирования местных бюджетов и вовлечь молодежь в решение важных социальных вопросов своего района или города.

"Это не просто формальное изменение, это практический инструмент для преобразования среды. Идеи по созданию скейт-парков, молодежных коворкингов, культурных фестивалей или экологических инициатив могут пройти путь от обсуждения до реализации", – рассказал председатель комитета по бюджету и экономической политике Тарас Ефимов.