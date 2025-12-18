Рейтинг@Mail.ru
Молодежные проекты Подмосковья получат поддержку из бюджета региона - РИА Новости, 18.12.2025
18:27 18.12.2025
Молодежные проекты Подмосковья получат поддержку из бюджета региона
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Молодежные проекты Подмосковья получат поддержку из бюджета региона

© РИА Новости / Кирилл БрагаПодростки на занятии по программированию в интерактивном коворкинге
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Московская областная дума утвердила законопроект, позволяющий молодежным организациям получать средства из регионального и муниципального бюджетов для реализации собственных инициатив. Теперь молодые активисты смогут подать заявку на финансирование своих проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщил 360.ru.
Программа предполагает совместное участие власти и общественности в принятии решений относительно распределения бюджетных ресурсов. Это позволит повысить прозрачность процесса формирования местных бюджетов и вовлечь молодежь в решение важных социальных вопросов своего района или города.
"Это не просто формальное изменение, это практический инструмент для преобразования среды. Идеи по созданию скейт-парков, молодежных коворкингов, культурных фестивалей или экологических инициатив могут пройти путь от обсуждения до реализации", – рассказал председатель комитета по бюджету и экономической политике Тарас Ефимов.
Он добавил, что нововведение станет мощным инструментом поддержки молодых активистов и будет способствовать развитию инициативности и ответственности среди молодежи.
 
