Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии оценил ситуацию в сфере образования - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/moldaviya-2062951176.html
Экс-премьер Молдавии оценил ситуацию в сфере образования
Экс-премьер Молдавии оценил ситуацию в сфере образования - РИА Новости, 18.12.2025
Экс-премьер Молдавии оценил ситуацию в сфере образования
Хроническое недофинансирование образования в Молдавии обрекает сферу на постоянный отток кадров и ускоренное старение педагогического корпуса, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:46:00+03:00
2025-12-18T15:46:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251217/moldaviya-2062717960.html
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир филат
В мире, Молдавия, Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии оценил ситуацию в сфере образования

Филат назвал недофинансирование образования в Молдавии позором

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Хроническое недофинансирование образования в Молдавии обрекает сферу на постоянный отток кадров и ускоренное старение педагогического корпуса, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
В школах и детских садах Молдавии во вторник прошла акция, организованная Федерацией профсоюзов работников образования и науки. Педагоги и сотрудники учреждений выступили с требованиями справедливой оплаты труда, следует из сообщения профсоюза. Ранее в министерстве образования Молдавии заявили, что уровень заработных плат в отрасли "не соответствует обоснованным ожиданиям работников".
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Миссия МВФ оценила экономическую активность в Молдавии
17 декабря, 17:10
"Подобная ситуация обрекает систему образования на постоянный отток кадров, ускоренное старение педагогического корпуса и утрату привлекательности профессии для молодежи. Является национальным позором то, что учителя, ключевые носители и создатели человеческого капитала страны, фактически приравниваются к работникам второго сорта. Хроническое недофинансирование образования это не бюджетная экономия, а медленное и системное разрушение будущего Республики Молдова", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, если в 2020 году заработная плата в сфере образования была примерно на 11% ниже средней по экономике, то к 2026 году прогнозируется разрыв почти в 25%, и это самый высокий уровень зарплатного неравенства в истории республики. Экс-премьер обратил внимание на то, что в 2019 году расходы на образование составляли 18,4% от общего объема публичных расходов, к 2026 году их доля сокращается до 14,9%.
"До минимального уровня за всю историю Республики Молдова. В реальном выражении речь идет о более чем 5,4 миллиарда леев (320 миллионов долларов – ред.), изъятых непосредственно из системы образования и перераспределенных в пользу иных приоритетов власти. Параллельно с этим правительство ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) предлагает на 2026 год повышение заработной платы педагогическим работникам всего на 4%, что существенно ниже уровня инфляции. Фактически это означает не рост доходов, а снижение покупательной способности преподавателей", - отметил он.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. По сравнению с дефицитом 2025 года он вырос почти на 50%. Ранее при утверждении правительством проекта госбюджета премьер республики Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
В миреМолдавияВладимир Филат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала