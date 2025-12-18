Экс-премьер Молдавии оценил ситуацию в сфере образования

КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Хроническое недофинансирование образования в Молдавии обрекает сферу на постоянный отток кадров и ускоренное старение педагогического корпуса, Хроническое недофинансирование образования в Молдавии обрекает сферу на постоянный отток кадров и ускоренное старение педагогического корпуса, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.

В школах и детских садах Молдавии во вторник прошла акция, организованная Федерацией профсоюзов работников образования и науки. Педагоги и сотрудники учреждений выступили с требованиями справедливой оплаты труда, следует из сообщения профсоюза. Ранее в министерстве образования Молдавии заявили, что уровень заработных плат в отрасли "не соответствует обоснованным ожиданиям работников".

"Подобная ситуация обрекает систему образования на постоянный отток кадров, ускоренное старение педагогического корпуса и утрату привлекательности профессии для молодежи. Является национальным позором то, что учителя, ключевые носители и создатели человеческого капитала страны, фактически приравниваются к работникам второго сорта. Хроническое недофинансирование образования это не бюджетная экономия, а медленное и системное разрушение будущего Республики Молдова", - написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, если в 2020 году заработная плата в сфере образования была примерно на 11% ниже средней по экономике, то к 2026 году прогнозируется разрыв почти в 25%, и это самый высокий уровень зарплатного неравенства в истории республики. Экс-премьер обратил внимание на то, что в 2019 году расходы на образование составляли 18,4% от общего объема публичных расходов, к 2026 году их доля сокращается до 14,9%.

"До минимального уровня за всю историю Республики Молдова. В реальном выражении речь идет о более чем 5,4 миллиарда леев (320 миллионов долларов – ред.), изъятых непосредственно из системы образования и перераспределенных в пользу иных приоритетов власти. Параллельно с этим правительство ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) предлагает на 2026 год повышение заработной платы педагогическим работникам всего на 4%, что существенно ниже уровня инфляции. Фактически это означает не рост доходов, а снижение покупательной способности преподавателей", - отметил он.

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. По сравнению с дефицитом 2025 года он вырос почти на 50%. Ранее при утверждении правительством проекта госбюджета премьер республики Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.