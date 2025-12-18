Молдавская оппозиция выдвинула вотум недоверия главе Минсельхоза

КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Парламентская оппозиция в Молдавии объединилась и выдвинула простой вотум недоверия министру сельского хозяйства Людмиле Катлабуге, сообщил лидер партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон.
Ранее вице-спикер парламента от соцпартии Влад Батрынча заявил РИА Новости, что политформирование намерено добиться вынесения вотума недоверия главе минсельхоза из-за рекордных долгов по субсидиям для фермеров. Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.
"В ответ на глубокий кризис, в который был ввергнут сельскохозяйственный сектор, оппозиция консолидировалась и выдвинула сегодня вотум недоверия. Министр сельского хозяйства будет обязана прийти в парламент с объяснениями и ответить за бездействие и пагубную политику, наносящую ущерб фермерам", - написал в своем Telegram-канале Додон.
Политик подчеркнул, что этот вотум отражает обязательство оппозиции защищать сельское хозяйство и интересы местных производителей.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" 10 декабря провела предупредительную акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы финансирования. Аграрии предупреждают, что будут блокировать дороги сельхозтехникой, если власти проигнорируют их требования. Также они считают, что должен появиться специальный чиновник, который будет решать проблемы фермеров.
Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
В 2023-2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.