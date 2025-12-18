Молдавская оппозиция выдвинула вотум недоверия главе Минсельхоза

Ранее вице-спикер парламента от соцпартии Влад Батрынча заявил РИА Новости, что политформирование намерено добиться вынесения вотума недоверия главе минсельхоза из-за рекордных долгов по субсидиям для фермеров. Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.