Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат рассказал об огромной дыре в бюджете страны - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 18.12.2025 (обновлено: 23:01 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/moldavija-2063067692.html
Молдавский депутат рассказал об огромной дыре в бюджете страны
Молдавский депутат рассказал об огромной дыре в бюджете страны - РИА Новости, 18.12.2025
Молдавский депутат рассказал об огромной дыре в бюджете страны
Власти Молдавии умалчивают, что у них нет источника для компенсации огромной дыры в государственном бюджете, заявил депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:00:00+03:00
2025-12-18T23:01:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20251218/rossiya-2062947936.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Молдавский депутат рассказал об огромной дыре в бюджете страны

Депутат Цырдя: у Молдавии нет источника для компенсации огромной дыры в бюджете

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Власти Молдавии умалчивают, что у них нет источника для компенсации огромной дыры в государственном бюджете, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. Власти рассчитывают компенсировать большую его часть за счет кредитов.
"Проблема не только в самом дефиците, а в том, что у государства пока нет реальных источников, чтобы закрыть эту дыру. Власти говорят о 5 миллиардах леев (295,7 миллиона долларов - ред.) из внешних источников - хорошо, а остальные 16 миллиардов (946,3 миллиона долларов - ред.) откуда? Это катастрофическая ситуация", - заявил Цырдя в эфире телеканала Canal 5.
Он отметил, что только в 2025 году Молдавия должна направить около 354,8 миллиона долларов на обслуживание внутреннего и внешнего долга.
"В следующем году эта сумма вырастет до семи миллиардов леев (414 миллионов долларов - ред.). Фактически мы уже платим по долгам больше, чем получаем новых кредитов", - добавил депутат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
МИД России рассказал об антироссийском курсе Молдавии
Вчера, 15:36
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала