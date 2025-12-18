Рейтинг@Mail.ru
Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 18.12.2025
16:41 18.12.2025
Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках "Елки желаний"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 18.12.2025
общество, россия, краснодар, луганск, михаил мишустин
Общество, Россия, Краснодар, Луганск, Михаил Мишустин
Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках "Елки желаний"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнит новогодние желания троих детей в рамках акции "Елка желаний".
Российский премьер по традиции принял участие в акции "Елка желаний". Он снял с новогодней елки три шарика с желаниями. Так, десятилетний Александр из Краснодара мечтает о конструкторе, одиннадцатилетний Михаил из Краснодара - о 3D-принтере, а Маргарита 14 лет из Луганска - о термопрессе.
"Ребята, обязательно пригласим вас всех в Москву, договоримся, когда это сделать удобно. А пока, пользуясь случаем, хочу поздравить вас, ваши семьи с наступающим Новым годом. До встречи!", - сказал Мишустин.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
