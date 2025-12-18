Рейтинг@Mail.ru
16:38 18.12.2025 (обновлено: 16:59 18.12.2025)
Мишустин поручил продолжить мониторинг цен на аграрные товары
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил продолжить мониторинг цен на аграрные товары

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 18 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 18 декабря 2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать мониторинг цен на все чувствительные для российских аграриев товары, в том числе топливо и технику.
"Несмотря на завершение сельскохозяйственных работ в текущем году, конечно, надо продолжать мониторить цены по всем чувствительным для аграриев товарам, таким как и топливо, и техника, и многие другие", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Такой подход он назвал основой успешной подготовки к следующей посевной кампании, обеспечения внутреннего рынка и бесперебойного снабжения россиян продуктами питания.
Уборка семенной кукурузы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мишустин ожидает прироста по использованию отечественных семян в России
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
