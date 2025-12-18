Рейтинг@Mail.ru
16:33 18.12.2025
Мишустин ожидает прироста по использованию отечественных семян в России
Мишустин ожидает прироста по использованию отечественных семян в России
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин ожидает прироста по использованию отечественных семян в России

Мишустин: в России ожидается прирост по использованию отечественных семян

Уборка семенной кукурузы в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ожидается прирост по использованию отечественных семян в России, что важно для продовольственной безопасности страны, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Ожидаем прирост по применению семян отечественной селекции, что является важнейшим фактором продовольственной безопасности страны", - сказал Мишустин на заседании правительства России.
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
