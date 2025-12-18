Рейтинг@Mail.ru
Европа только декларирует стремление к миру на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 18.12.2025
01:14 18.12.2025
Европа только декларирует стремление к миру на Украине, заявил Мирошник
Европа только декларирует стремление к миру на Украине, заявил Мирошник
в мире
украина
россия
европа
родион мирошник
мирный план сша по украине
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, европа, родион мирошник, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Европа, Родион Мирошник, Мирный план США по Украине
Европа только декларирует стремление к миру на Украине, заявил Мирошник

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Европа только декларирует стремление к миру, но на деле стремится сорвать мирные переговоры по Украине, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
"В данном случае позиция европейцев прозрачна и понятна. Остается только, скажем так, выбор инструментария. Потому что основные европейские государства декларируют якобы стремление к миру, но оно направлено на срыв любых переговорных процессов между Россией и Украиной, и, в частности, при посредничестве Соединенных Штатов", - сказал Мирошник газете "Известия".
По его словам, затягивание или вынесение невыполнимых требований, выдвижение несуразных инициатив - "лишь инструментарий, который реализует основную стратегию европейцев".
Родион Мирошник
Киев пытается тянуть время, чтобы переписать план Трампа, заявил Мирошник
11 декабря, 01:32
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаРодион МирошникМирный план США по Украине
 
 
