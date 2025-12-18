https://ria.ru/20251218/mir-2063029601.html
Песков: большинство стран заинтересованы в дружественных связях с Россией
Песков: большинство стран заинтересованы в дружественных связях с Россией - РИА Новости, 18.12.2025
Песков: большинство стран заинтересованы в дружественных связях с Россией
Мировое большинство заинтересовано в развитии дружественных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:44:00+03:00
2025-12-18T18:44:00+03:00
2025-12-18T19:02:00+03:00
россия
дмитрий песков
брикс
шос
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
https://ria.ru/20251218/rossiya-2063030711.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, брикс, шос, большая двадцатка
Россия, Дмитрий Песков, БРИКС, ШОС, Большая двадцатка
Песков: большинство стран заинтересованы в дружественных связях с Россией
Песков: мировое большинство заинтересовано в развитии дружественных связей с РФ