Песков рассказал о влиянии встречи на Аляске на переговоры США, ЕС и Киева - РИА Новости, 18.12.2025
17:49 18.12.2025 (обновлено: 17:55 18.12.2025)
Песков рассказал о влиянии встречи на Аляске на переговоры США, ЕС и Киева
Песков рассказал о влиянии встречи на Аляске на переговоры США, ЕС и Киева
Американцы во время контактов с украинцами и европейцами работали над сводом основных тезисов, который был согласован на переговорах лидеров РФ и США на Аляске, РИА Новости, 18.12.2025
Песков рассказал о влиянии встречи на Аляске на переговоры США, ЕС и Киева

Песков: США использовали тезисы со встречи на Аляске в переговорах с ЕС и Киевом

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Американцы во время контактов с украинцами и европейцами работали над сводом основных тезисов, который был согласован на переговорах лидеров РФ и США на Аляске, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Работали они (США с Украиной и Европой - ред.) над тем сводом основных тезисов, который был согласован во время контактов на Аляске и затем в результате многочасовых переговоров (президента РФ Владимира - ред.) Путина и (спецпосланника президента США Стива - ред.) Уиткоффа", - сказал Песков журналистам.
Видео опубликовала радиостанция "Маяк".
В Берлине 13-14 декабря состоялись переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по урегулированию на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
