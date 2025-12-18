Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве создали группу для решения острых проблем, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 18.12.2025 (обновлено: 19:28 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/minzdrav-2063041820.html
В Минздраве создали группу для решения острых проблем, заявил Песков
В Минздраве создали группу для решения острых проблем, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
В Минздраве создали группу для решения острых проблем, заявил Песков
Специальная группа для решения острых проблем, по которым обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, работает в Минздраве, сообщил... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:27:00+03:00
2025-12-18T19:28:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20251218/zvonki-2063039330.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В Минздраве создали группу для решения острых проблем, заявил Песков

Песков: группа по решению проблем по обращениям на прямую линию есть в Минздраве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специальная группа для решения острых проблем, по которым обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, работает в Минздраве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Минздрав, они создали группу, которая (работает - ред.) чуть ли не круглосуточно, многие острые моменты они уже к моменту передачи уже решили", - сказал Песков.
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На прямую линию поступает очень много звонков, заявил Песков
Вчера, 19:13
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала