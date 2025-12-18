В Минздраве создали группу для решения острых проблем, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специальная группа для решения острых проблем, по которым обращаются на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, работает в Минздраве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".