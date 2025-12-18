Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской военной техники с помощью беспилотников в районе Купянска в Харьковской области, в том числе дроном, который поджидал машину ВСУ, затаившись на обочине.

Видеоролик начинается с кадров, снятых с камеры, установленной на дроне. По ним видно, что беспилотник находится на обочине и поджидает украинскую технику, а когда мимо проезжает пикап, взлетает, догоняет его и наносит удар.

Также на видео демонстрируются кадры уничтожения украинских бронеавтомобилей, других пикапов и позиций, которые противник оборудовал в частных домах.

Отмечается, что расчёты разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки "Запад" зафиксировали перемещение техники ВСУ в населенном пункте Петровка Харьковской области к западу от Купянска. Они передали координаты целей расчётам ударных беспилотников, которые нанесли точные удары, в результате которых уничтожены несколько пикапов и бронеавтомобилей Humvee вместе с личным составом. В частности, с помощью этого была сорвана контратака противника.