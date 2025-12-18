Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/minoborony-2062936843.html
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 18.12.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска
Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской военной техники с помощью беспилотников в районе Купянска в Харьковской области, в том числе дроном,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:05:00+03:00
2025-12-18T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062927905_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e026e3da9f15622b056fa27477bb3c2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Операторы войск БПЛА сорвали попытку контратаки ВСУ к западу от Купянска
Операторы войск беспилотных систем группировки «Запад» сорвали попытку контратаки ВСУ к западу от Купянска Расчёты разведывательных БпЛА войск беспилотных систем группировки «Запад» зафиксировали перемещение техники ВСУ в населенном пункте Петровка Харьковской области к западу от Купянска. Координаты целей были переданы расчётам ударных БпЛА, которые нанесли последовательные точные удары, в результате которых уничтожены несколько пикапов и бронеавтомобилей Humvee вместе с личным составом.
2025-12-18T15:05
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062927905_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f5737a1340a4d70c52f4b7dc44d25809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ с помощью БПЛА возле Купянска

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской военной техники с помощью беспилотников в районе Купянска в Харьковской области, в том числе дроном, который поджидал машину ВСУ, затаившись на обочине.
Видеоролик начинается с кадров, снятых с камеры, установленной на дроне. По ним видно, что беспилотник находится на обочине и поджидает украинскую технику, а когда мимо проезжает пикап, взлетает, догоняет его и наносит удар.
Также на видео демонстрируются кадры уничтожения украинских бронеавтомобилей, других пикапов и позиций, которые противник оборудовал в частных домах.
Отмечается, что расчёты разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки "Запад" зафиксировали перемещение техники ВСУ в населенном пункте Петровка Харьковской области к западу от Купянска. Они передали координаты целей расчётам ударных беспилотников, которые нанесли точные удары, в результате которых уничтожены несколько пикапов и бронеавтомобилей Humvee вместе с личным составом. В частности, с помощью этого была сорвана контратака противника.
"Подразделения группировки войск "Запад" осуществляют надежный контроль всех районов освобожденного города Купянск, а прилегающие населенные пункты и лесополосы находятся под устойчивым огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки, что не дает возможности противнику совершать контратаки", - подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала