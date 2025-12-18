https://ria.ru/20251218/minoborony-2062936843.html
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 18.12.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в районе Купянска
Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской военной техники с помощью беспилотников в районе Купянска в Харьковской области, в том числе дроном,... РИА Новости, 18.12.2025
россия
харьковская область
Расчёты разведывательных БпЛА войск беспилотных систем группировки «Запад» зафиксировали перемещение техники ВСУ в населенном пункте Петровка Харьковской области к западу от Купянска. Координаты целей были переданы расчётам ударных БпЛА, которые нанесли последовательные точные удары, в результате которых уничтожены несколько пикапов и бронеавтомобилей Humvee вместе с личным составом.
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик уничтожения украинской военной техники с помощью беспилотников в районе Купянска в Харьковской области, в том числе дроном, который поджидал машину ВСУ, затаившись на обочине.
Видеоролик начинается с кадров, снятых с камеры, установленной на дроне. По ним видно, что беспилотник находится на обочине и поджидает украинскую технику, а когда мимо проезжает пикап, взлетает, догоняет его и наносит удар.
Также на видео демонстрируются кадры уничтожения украинских бронеавтомобилей, других пикапов и позиций, которые противник оборудовал в частных домах.
Отмечается, что расчёты разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки "Запад" зафиксировали перемещение техники ВСУ
в населенном пункте Петровка Харьковской области
к западу от Купянска. Они передали координаты целей расчётам ударных беспилотников, которые нанесли точные удары, в результате которых уничтожены несколько пикапов и бронеавтомобилей Humvee вместе с личным составом. В частности, с помощью этого была сорвана контратака противника.
"Подразделения группировки войск "Запад" осуществляют надежный контроль всех районов освобожденного города Купянск, а прилегающие населенные пункты и лесополосы находятся под устойчивым огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки, что не дает возможности противнику совершать контратаки", - подчеркнули в МО РФ
