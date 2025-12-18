Рейтинг@Mail.ru
21:01 18.12.2025 (обновлено: 00:33 19.12.2025)
Минфин предложил увеличить страховое возмещение по некоторым вкладам
Минфин предложил увеличить страховое возмещение по некоторым вкладам
Минфин РФ предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам с 10 до 30 миллионов рублей, что позволит значительно расширить диапазон сделок с... РИА Новости, 19.12.2025
Минфин предложил увеличить страховое возмещение по некоторым вкладам

Минфин предложил увеличить страховку по эскроу-счетам до 30 миллионов рублей

Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам с 10 до 30 миллионов рублей, что позволит значительно расширить диапазон сделок с недвижимостью, сообщает министерство.
Речь, как уточняется, идет о сделках недвижимым имуществом и расчетах по договору участия в долевом строительстве и по договору строительного подряда.
Глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев отметил, что повышение страхового лимита с 10 до 30 миллионов рублей даст возможность значительно расширить охват сделок с жильем, особенно в мегаполисах. Этот шаг не создаст рисков для АСВ, так как такие счета могут быть открыты только в высоконадежных банках.
Во вторник Минстрой предложил ввести зонтичное кредитование в России для подрядчиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
На эскроу-счета не поступило около триллиона рублей
18 апреля, 11:55
 
