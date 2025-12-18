Милонов призвал россиян отказаться от "Тайного Санты"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с РИА Новости призвал россиян отказаться от "Тайного Санты", назвав ее "отрыжкой западного карго-культа", которая уничтожает традиционный новогодний праздник.