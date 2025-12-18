Рейтинг@Mail.ru
Милонов призвал россиян отказаться от "Тайного Санты" - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 18.12.2025 (обновлено: 20:22 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/milonov-2063049910.html
Милонов призвал россиян отказаться от "Тайного Санты"
Милонов призвал россиян отказаться от "Тайного Санты" - РИА Новости, 18.12.2025
Милонов призвал россиян отказаться от "Тайного Санты"
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с РИА Новости призвал россиян отказаться от... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:15:00+03:00
2025-12-18T20:22:00+03:00
общество
россия
виталий милонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/84/989558402_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_ae8176ae4eab4dcc08f16a04fbc16cc0.jpg
https://ria.ru/20251218/podarki-2062811083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/84/989558402_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_21adea889abe148475722d869a04430c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, виталий милонов, госдума рф
Общество, Россия, Виталий Милонов, Госдума РФ
Милонов призвал россиян отказаться от "Тайного Санты"

Милонов назвал Тайного Санту отрыжкой западной карго-культуры

© РИА Новости / Игорь РуссакВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Виталий Милонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с РИА Новости призвал россиян отказаться от "Тайного Санты", назвав ее "отрыжкой западного карго-культа", которая уничтожает традиционный новогодний праздник.
"Тайный Санта - отрыжка западного карго-культа, уничтожающая наш новогодний праздник. Осенью играют в Хэллоуин, а зиму встречают обезьяньими игрищами в Санту, не приходя в сознание. Если хочешь сделать подарок - делай как человек, не превращая это в гибрид сериала "Секс в большом городе" и "Друзья", - сказал Милонов, отвечая на вопрос, стоит ли в России запретить "Тайного Санту".
Письмо и новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году
Вчера, 05:19
 
ОбществоРоссияВиталий МилоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала