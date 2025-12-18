https://ria.ru/20251218/million-2062812681.html
Раскрыто, сколько россиян выиграли от миллиона рублей в лотерею в 2025 году
18.12.2025
Раскрыто, сколько россиян выиграли от миллиона рублей в лотерею в 2025 году
За 11 месяцев 883 россиянина стали миллионерами в играх "Национальной лотереи", сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных...
Раскрыто, сколько россиян выиграли от миллиона рублей в лотерею в 2025 году
РИА Новости: более 880 россиян выиграли от миллиона рублей в лотерею в 2025 году
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За 11 месяцев 883 россиянина стали миллионерами в играх "Национальной лотереи", сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
"Каждые девять часов, по данным "Национальной Лотереи", появлялся лотерейный миллионер в 2025 году. Так, за 11 месяцев 883 россиянина стали новыми миллионерами благодаря играм бренда", - говорится в сообщении.
Там отметили, что общая сумма выигрышей от одного миллиона рублей за 11 месяцев 2025 года практически достигла трех миллиардов рублей. При этом анализ сезонности выигрышей выявил интересную закономерность: весна и лето оказались самыми щедрыми.
"С марта по май появились 240 миллионеров, а с июня по август – 232. Осенью призы от миллиона рублей выиграли 226 участников, а за два первых месяца года 185 россиян приблизились к исполнению мечт, став лотерейными миллионерами", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали, что рекордным месяцем по числу новых миллионеров стал январь: 115 счастливчиков выиграли от одного миллиона рублей в лотереях бренда. Такой высокий показатель связан в том числе с тем, что первого января "Национальная Лотерея" традиционно проводит один из важнейших розыгрышей года – новогодний тираж флагманской лотереи "Мечталлион".
"При этом отмечается, что география больших побед охватывает всю страну. Лидером по числу миллионеров стала Московская область
(34 победителя), а самая крупная средняя сумма выигрыша на одного победителя зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе
- почти 38 миллионов рублей", - подчеркнули в пресс-службе.