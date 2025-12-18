Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует торговать со cтранами Африки в нацвалютах, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 18.12.2025 (обновлено: 16:18 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/mid-2062961766.html
Россия планирует торговать со cтранами Африки в нацвалютах, заявил Лавров
Россия планирует торговать со cтранами Африки в нацвалютах, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2025
Россия планирует торговать со cтранами Африки в нацвалютах, заявил Лавров
Внедрение механизмов взаиморасчетов с использованием национальных валют стоит в повестке российско-африканского сотрудничества в торговле, рассказал глава МИД... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:14:00+03:00
2025-12-18T16:18:00+03:00
экономика
россия
африка
сахара
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907306_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_769e793bb251e971039d185f482b281c.jpg
https://ria.ru/20251211/eaes-2061493034.html
россия
африка
сахара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907306_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_61398e393c35d9d247dc1c6ba2bfc8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, африка, сахара, сергей лавров
Экономика, Россия, Африка, Сахара, Сергей Лавров
Россия планирует торговать со cтранами Африки в нацвалютах, заявил Лавров

Лавров: РФ и страны Африки думают над внедрением взаиморасчетов с нацвалютами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка.
Россия - Африка. - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Россия - Африка.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Внедрение механизмов взаиморасчетов с использованием национальных валют стоит в повестке российско-африканского сотрудничества в торговле, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас на повестке дня наращивание товарообмена с государствами Африки к югу от Сахары, расширение поставок африканской продукции на российский рынок, внедрение надежных механизмов взаиморасчетов с использованием национальных валют", - говорится в статье Лаврова для африканских СМИ, приуроченной к проведению министерской конференции Россия-Африка в Египте.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка пройдет с 19 по 20 декабря в Каире.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В ЕАЭС фактически перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Оверчук
11 декабря, 18:28
 
ЭкономикаРоссияАфрикаСахараСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала