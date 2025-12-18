МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ЕС вынуждает Сербию присоединиться к антироссийским санкциям с целью столкнуть две страны, что в первую очередь нанесет ущерб самой Сербии, заявила официальный представитель МИд РФ Мария Захарова.

"Евросоюз пытается буквально заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям с целью, наверное, столкнуть наши государства и , конечно, нанести ущерб самой Сербии, нанести ей тяжелый ущерб, нанести ущерб непоправимый нашим политико-экономическим связям, уникальным духовным историческим узам. Всё это, естественно, будет бить в первую очередь по Сербии", - заявила она в ходе еженедельного брифинга.

Как утверждает дипломат, подрыв российско-сербских торгово-экономических связей давно является "мечтой Европейского союза", однако она несбыточна.

Китай и Кроме того, страны ЕС давно пытаются вытеснить "третьи страны", как Россию Турцию , из Балканского региона, а также лишить Сербию экономического, а вместе с тем и политического суверенитета.

"Европейский союз также надеется, что введением санкций против нашей страны Белград спровоцирует пересмотр нами поддержки по косовскому у вопросу. Без дипломатического противодействия Москвы Запад рассчитывает довести до конца начатое им в 1990-е годы, я имею в виду в 1999 году, кровавый сценарий изгнания сербов из Косово и Метохии, окончательного отрыва края от Сербии", - говорит Захарова

Однако в Москве уверены, что свободолюбивый сербский народ никогда не уступит давлению и не позволит лишить себя уникального суверенного независимого геополитического положения, уважения к собственным национальным интересам.