Евросоюз вынуждает Сербию присоединиться к санкциям, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2025
16:12 18.12.2025
Евросоюз вынуждает Сербию присоединиться к санкциям, заявила Захарова
Евросоюз вынуждает Сербию присоединиться к санкциям, заявила Захарова
в мире
сербия
россия
москва
мария захарова
евросоюз
в мире, сербия, россия, москва, мария захарова, евросоюз
В мире, Сербия, Россия, Москва, Мария Захарова, Евросоюз
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ЕС вынуждает Сербию присоединиться к антироссийским санкциям с целью столкнуть две страны, что в первую очередь нанесет ущерб самой Сербии, заявила официальный представитель МИд РФ Мария Захарова.
"Евросоюз пытается буквально заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям с целью, наверное, столкнуть наши государства и , конечно, нанести ущерб самой Сербии, нанести ей тяжелый ущерб, нанести ущерб непоправимый нашим политико-экономическим связям, уникальным духовным историческим узам. Всё это, естественно, будет бить в первую очередь по Сербии", - заявила она в ходе еженедельного брифинга.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Запад растерзал Югославию и сербов, заявил Путин
17 декабря, 15:05
Как утверждает дипломат, подрыв российско-сербских торгово-экономических связей давно является "мечтой Европейского союза", однако она несбыточна.
Кроме того, страны ЕС давно пытаются вытеснить "третьи страны", как Россию, Китай и Турцию, из Балканского региона, а также лишить Сербию экономического, а вместе с тем и политического суверенитета.
"Европейский союз также надеется, что введением санкций против нашей страны Белград спровоцирует пересмотр нами поддержки по косовскому у вопросу. Без дипломатического противодействия Москвы Запад рассчитывает довести до конца начатое им в 1990-е годы, я имею в виду в 1999 году, кровавый сценарий изгнания сербов из Косово и Метохии, окончательного отрыва края от Сербии", - говорит Захарова.
Однако в Москве уверены, что свободолюбивый сербский народ никогда не уступит давлению и не позволит лишить себя уникального суверенного независимого геополитического положения, уважения к собственным национальным интересам.
"И мы уверены, что многовековая история братства, взаимопомощи и стратегического партнерства между нашими народами и государствами прочнее любой сиюминутной политической конъюнктуры", - резюмировала дипломат.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вучич рассказал, на чьей стороне Сербия в конфликте Европы и России
17 декабря, 06:23
 
