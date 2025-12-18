https://ria.ru/20251218/mid-2062959323.html
Евросоюз вынуждает Сербию присоединиться к санкциям, заявила Захарова
Евросоюз вынуждает Сербию присоединиться к санкциям, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2025
Евросоюз вынуждает Сербию присоединиться к санкциям, заявила Захарова
ЕС вынуждает Сербию присоединиться к антироссийским санкциям с целью столкнуть две страны, что в первую очередь нанесет ущерб самой Сербии, заявила официальный... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:12:00+03:00
2025-12-18T16:12:00+03:00
2025-12-18T16:12:00+03:00
в мире
сербия
россия
москва
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/62/1508096273_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_ad7529791641f13a0b4bd9a703bfb6dd.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062659889.html
https://ria.ru/20251217/serbiya-2062531376.html
сербия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/62/1508096273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb8d874999b5ada825fb08c8b18b4a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, москва, мария захарова, евросоюз
В мире, Сербия, Россия, Москва, Мария Захарова, Евросоюз
Евросоюз вынуждает Сербию присоединиться к санкциям, заявила Захарова
Захарова: ЕС вынуждает Сербию присоединиться к санкциям против России
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ЕС вынуждает Сербию присоединиться к антироссийским санкциям с целью столкнуть две страны, что в первую очередь нанесет ущерб самой Сербии, заявила официальный представитель МИд РФ Мария Захарова.
"Евросоюз пытается буквально заставить Сербию
присоединиться к антироссийским санкциям с целью, наверное, столкнуть наши государства и , конечно, нанести ущерб самой Сербии, нанести ей тяжелый ущерб, нанести ущерб непоправимый нашим политико-экономическим связям, уникальным духовным историческим узам. Всё это, естественно, будет бить в первую очередь по Сербии", - заявила она в ходе еженедельного брифинга.
Как утверждает дипломат, подрыв российско-сербских торгово-экономических связей давно является "мечтой Европейского союза", однако она несбыточна.
Кроме того, страны ЕС
давно пытаются вытеснить "третьи страны", как Россию
, Китай
и Турцию
, из Балканского региона, а также лишить Сербию экономического, а вместе с тем и политического суверенитета.
"Европейский союз также надеется, что введением санкций против нашей страны Белград
спровоцирует пересмотр нами поддержки по косовскому у вопросу. Без дипломатического противодействия Москвы
Запад рассчитывает довести до конца начатое им в 1990-е годы, я имею в виду в 1999 году, кровавый сценарий изгнания сербов из Косово
и Метохии, окончательного отрыва края от Сербии", - говорит Захарова
.
Однако в Москве уверены, что свободолюбивый сербский народ никогда не уступит давлению и не позволит лишить себя уникального суверенного независимого геополитического положения, уважения к собственным национальным интересам.
"И мы уверены, что многовековая история братства, взаимопомощи и стратегического партнерства между нашими народами и государствами прочнее любой сиюминутной политической конъюнктуры", - резюмировала дипломат.