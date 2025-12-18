https://ria.ru/20251218/mid-2062954137.html
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД - РИА Новости, 18.12.2025
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД
Страны так называемой "коалиции желающих" разрабатывают планы по оккупации Украины вместо того, чтобы сосредоточиться на урегулировании кризиса, заявила... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:52:00+03:00
2025-12-18T15:52:00+03:00
2025-12-18T16:11:00+03:00
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
https://ria.ru/20251218/mid-2062950137.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Мирный план США по Украине
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД
Захарова: страны коалиции желающих разрабатывают планы по оккупации Украины