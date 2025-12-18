Рейтинг@Mail.ru
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД
15:52 18.12.2025 (обновлено: 16:11 18.12.2025)
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД

Захарова: страны коалиции желающих разрабатывают планы по оккупации Украины

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Страны так называемой "коалиции желающих" разрабатывают планы по оккупации Украины вместо того, чтобы сосредоточиться на урегулировании кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Деятельность "коалиции желающих", а если быть точнее, "коалиции подстрекателей к продолжению войны", вызывает уже просто недоумение. Вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске вариантов урегулирования (украинского - ред.) кризиса... входящие в эту коалицию страны по сути разрабатывают планы по оккупации Украины", - сказала Захарова на брифинге.
Процесс нормализации отношений России и США идет непросто, заявил МИД
