Рейтинг@Mail.ru
Россия готова возобновить экономическую комиссию со Словакией, заявил МИД - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 18.12.2025 (обновлено: 16:01 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/mid-2062953463.html
Россия готова возобновить экономическую комиссию со Словакией, заявил МИД
Россия готова возобновить экономическую комиссию со Словакией, заявил МИД - РИА Новости, 18.12.2025
Россия готова возобновить экономическую комиссию со Словакией, заявил МИД
Россия готова работать со Словакией по возобновлению деятельности совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и ждет, когда словацкая сторона назначит... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:50:00+03:00
2025-12-18T16:01:00+03:00
в мире
россия
словакия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_752ea88d90db443a83ebc54395d5b97f.jpg
https://ria.ru/20251218/mid-2062950137.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_c6887a213bb2f40d63fd662167baaf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, мария захарова
В мире, Россия, Словакия, Мария Захарова
Россия готова возобновить экономическую комиссию со Словакией, заявил МИД

МИД: Россия готова возобновить работу экономической комиссии со Словакией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия готова работать со Словакией по возобновлению деятельности совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и ждет, когда словацкая сторона назначит сопредседателя межправкомиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны приветствуем готовность словацкой стороны к развитию торгово-экономического взаимодействия с Россией, в частности в формате двусторонней российско-словацкой межправкомисии, деятельность ее прервалась после 2021 года. Мы готовы к восстановлению взаимодействия в этом формате и ожидаем назначения словацкого сопредседателя этой комиссии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Процесс нормализации отношений России и США идет непросто, заявил МИД
Вчера, 15:41
 
В миреРоссияСловакияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала