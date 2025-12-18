Россия готова возобновить экономическую комиссию со Словакией, заявил МИД

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия готова работать со Словакией по возобновлению деятельности совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и ждет, когда словацкая сторона назначит сопредседателя межправкомиссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.