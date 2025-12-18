Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о дегенеративном верноподданичестве стран Прибалтики - РИА Новости, 18.12.2025
15:48 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/mid-2062952256.html
Захарова заявила о дегенеративном верноподданичестве стран Прибалтики
в мире
россия
киев
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина, мария захарова, вооруженные силы украины
Захарова заявила о дегенеративном верноподданичестве стран Прибалтики

Захарова: Прибалтика проявляет дегенеративное верноподданичество, вооружая ВСУ

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Прибалтийские республики, отчитавшиеся о планах обеспечивать закупки для ВСУ американского вооружения, проявляют дегенеративное верноподданичество, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прибалтийские страны, как по команде, отчитались о вкладе в размере 0,25% ВВП на поддержку Киева, в том числе финансировании натовской инициативы по обеспечению приоритетных потребностей ВСУ путем приобретения американских вооружений. Смешно, правда? Какое-то дегенеративное верноподданичество они проявляют. Всего на троих они собираются раскошелиться почти на 500 миллионов евро", - сказала она на брифинге, комментируя онлайн-встречу контактной группы в формате Рамштайн.
Захарова также упомянула озвученные планы других государств Запада поддерживать киевский режим и указала, что это показывает отсутствие там стремления к миру на Украине.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Процесс нормализации отношений России и США идет непросто, заявил МИД
Вчера, 15:41
 
В миреРоссияКиевУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
