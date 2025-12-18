https://ria.ru/20251218/mid-2062951357.html
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2025
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова
Позиция РФ по готовности к прагматичному диалогу находит отклик у нынешней администрации США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.12.2025
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова
