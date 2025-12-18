Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 18.12.2025 (обновлено: 15:58 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/mid-2062951357.html
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2025
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова
Позиция РФ по готовности к прагматичному диалогу находит отклик у нынешней администрации США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:47:00+03:00
2025-12-18T15:58:00+03:00
в мире
россия
сша
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024587850_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c436e7f2b3556a05c195e2e8982f70ed.jpg
https://ria.ru/20251218/mid-2062949699.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024587850_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_39f3c62718d273f0054ac0101b340bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, мария захарова
В мире, Россия, США, Мария Захарова
Администрация Трампа готова к прагматичному диалогу, заявила Захарова

МИД: позиция РФ по готовности к прагматичному диалогу находит отклик у США

© AP Photo / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Позиция РФ по готовности к прагматичному диалогу находит отклик у нынешней администрации США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наша твердая позиция, которая основана на защите национальных интересов, уважении к традициям и готовности к прагматичному диалогу - это единственный правильный подход, и этот подход, как мы видим, находит отклик у нынешней американской администрации", - сказала она в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД
Вчера, 15:40
 
В миреРоссияСШАМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала