Процесс нормализации отношений России и США идет непросто, заявил МИД - РИА Новости, 18.12.2025
15:41 18.12.2025 (обновлено: 15:53 18.12.2025)
Процесс нормализации отношений России и США идет непросто, заявил МИД
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Процесс нормализации отношений России и США идет непросто, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Процесс нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки идет непросто", - сказала Захарова в ходе брифинга.
