Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД - РИА Новости, 18.12.2025
15:40 18.12.2025 (обновлено: 16:35 18.12.2025)
Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД
Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД
Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД

МИД: Россия озабочена японо-американскими военными учениями вблизи своих границ

Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва озабочена недавними японо-американскими военными учениями вблизи границ России, считает это потенциальной угрозой своей безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе беседы... с послом Японии в Москве была выражена озабоченность ввиду проведенных 10 декабря японо-американских военно-воздушных учений вблизи российских границ. Было указано на неприемлемость подобной провокационной военной активности на рубеже нашей страны, и расцениваем это как потенциальную угрозу безопасности. И конечно, предупредили, что примем соответствующие контрмеры", - сказала она в ходе брифинга.
Коалиция желающих разрабатывает планы по оккупации Украины, заявил МИД
