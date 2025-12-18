https://ria.ru/20251218/mid-2062949699.html
Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД
Москва озабочена недавними японо-американскими военными учениями вблизи границ России, считает это потенциальной угрозой своей безопасности, заявила официальный РИА Новости, 18.12.2025
Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД
МИД: Россия озабочена японо-американскими военными учениями вблизи своих границ