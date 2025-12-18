МИД похвалил полицию Финляндии

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии поступила ответственно, признав отсутствие признаков гибридного влияния России и не усугубляя русофобию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать обнародованные в Финляндии результаты расследования якобы российского "гибридного влияния".

"Было открыто признано, что ситуация с гибридным влиянием в Финляндии остается спокойной, свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России , не обнаружено. Аналогичным образом якобы обстоят дела и с критической инфраструктурой. Выявленные факты проникновения на соответствующие объекты или причинение им ущерба оказались связаны - вы не поверите - с рядовой преступностью, а не с некой широкомасштабной враждебной деятельностью зарубежных государств", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что "ничего сенсационного" в выводах финской полиции нет, поскольку "любой здравомыслящий человек, проверив имеющиеся сведения, пришел бы к аналогичному выводу".

"Вместе с тем признание данного факта финскими блюстителями закона, мне кажется, весьма симптоматично. Подобный шаг свидетельствует о настолько высоком градусе антироссийской истерии в Финляндии, что правоохранители, похоже, решили поступить ответственно и не усугублять ситуацию", - добавила Захарова.

Дипломат отметила, что надуманная тема угрозы "гибридного влияния" со стороны России стала в последние годы излюбленной среди западных политиков, экспертов, журналистов, в том числе и финских.