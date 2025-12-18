Рейтинг@Mail.ru
МИД похвалил полицию Финляндии - РИА Новости, 18.12.2025
15:39 18.12.2025 (обновлено: 16:04 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/mid-2062949071.html
МИД похвалил полицию Финляндии
Полиция Финляндии поступила ответственно, признав отсутствие признаков гибридного влияния России и не усугубляя русофобию, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 18.12.2025
финляндия, россия, в мире, мария захарова, хельсинки
Финляндия, Россия, В мире, Мария Захарова, Хельсинки
МИД похвалил полицию Финляндии

РИА Новости: финская полиция поступила ответственно, не признавая воздействие РФ

© iStock.com / Lev KaravanovАвтомобиль полиции в Финляндии
Автомобиль полиции в Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© iStock.com / Lev Karavanov
Автомобиль полиции в Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии поступила ответственно, признав отсутствие признаков гибридного влияния России и не усугубляя русофобию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать обнародованные в Финляндии результаты расследования якобы российского "гибридного влияния".
"Было открыто признано, что ситуация с гибридным влиянием в Финляндии остается спокойной, свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России, не обнаружено. Аналогичным образом якобы обстоят дела и с критической инфраструктурой. Выявленные факты проникновения на соответствующие объекты или причинение им ущерба оказались связаны - вы не поверите - с рядовой преступностью, а не с некой широкомасштабной враждебной деятельностью зарубежных государств", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что "ничего сенсационного" в выводах финской полиции нет, поскольку "любой здравомыслящий человек, проверив имеющиеся сведения, пришел бы к аналогичному выводу".
"Вместе с тем признание данного факта финскими блюстителями закона, мне кажется, весьма симптоматично. Подобный шаг свидетельствует о настолько высоком градусе антироссийской истерии в Финляндии, что правоохранители, похоже, решили поступить ответственно и не усугублять ситуацию", - добавила Захарова.
Дипломат отметила, что надуманная тема угрозы "гибридного влияния" со стороны России стала в последние годы излюбленной среди западных политиков, экспертов, журналистов, в том числе и финских.
"В подлинности подобных измышлений в Финляндии просто не принято сомневаться, сразу это всё берется на веру. Они активно эксплуатируются в национальном общественно-политическом пространстве, в том числе для оправдания односторонних ограничительных мер, вводимых официальным Хельсинки против России - санкции надо как-то оправдывать", - отметила Захарова.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
